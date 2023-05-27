У оккупантов "очень много 200-х": в Бердянске новые прилеты по позициям РФ

Украинские воины метко попали по местам расположения россиян в Бердянске.

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В Бердянске новая "бавовна" / Telegram

В оккупированном Бердянске Запорожской области второй раз за день раздались взрывы, над оккупационным исполкомом поднимается дым.

По имеющейся информации многие российские оккупанты уничтожены. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

"О последней "бавовне". Да, наши воины попали по позициям россиян в Бердянске. Очень много оккупантов стали 200-ми", — рассказали в городской администрации.

видео дня

"Снова прилет в Бердянске! Предварительно в Бердянске прилет снова на территорию завода "Азовкабель", — говорится в сообщении Tеlеgram-канала "Бердянск сегодня".

Напомним, в ночь на субботу, 21 мая, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. В Страткоме ВСУ сообщили, что в результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск.

Ранее в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. На Азовстали, которую захватили российские оккупанты, был виден столб густого дыма. Местные жители сразу же начали публиковать видео и фото со столбом дыма, который был виден из разных частей города.

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