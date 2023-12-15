УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минобороны продолжается процесс очистки

Олег Макаров
15 декабря 2023, 12:19
В Минобороны продолжается процесс очистки
фото: УНИАН

Месяц назад некоторые восприняли слова нового министра обороны Рустема Умерова о том, что коррупция во время войны является "внутренним терроризмом", как хорошую риторическую фигуру, присущую всем назначенным должностным лицам. Однако слова не разошлись с делом.

Сначала руководство военного ведомства и новой структуры – государственного оператора тыла выдержали бешеную информационную атаку поставщиков времен "яйцягейта", которым очень не понравилось реформирование системы закупок. Умерова и руководителя Дота Жумадилова в чем только не обвиняли – в уходе от "стандартов НАТО", в формировании команды из "своих" людей, в нежелании контактировать с другими участниками рынка и так далее. Но реформы, направленные на очищение системы закупок от недобропорядочных поставщиков и коррупционных схем, не были свернуты.

Теперь настало время и кадровых решений. Так, сообщается, что в Минобороны расформируют департамент ресурсного обеспечения из-за закупки испорченных сухпайков.

видео дня

Причем руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в частности по другим обвинениям. А руководители МО, как видим, не собираются выгораживать нечистых на руку подчиненных, как это делали их предшественники.

Сейчас Минобороны изымает некачественные пайки. В части наборов повреждена упаковка с джемом-несмотря на то, что срок годности продуктов еще не вышел. Наборы запрещены для выдачи. В Минобороны заверили, что в ближайшее время командование сил логистики получит новую партию сухпайков.

Отметим, что данное событие является положительным сигналом для международных союзников Украины о том, что процесс антикоррупционной очистки в сфере закупок военного ведомства продолжается. Это является тем более важным ввиду того, что обвинения предыдущего руководства МО в коррупции и нецелевом использовании иностранной помощи, уже вызвали жесткие дебаты в Конгрессе США по поводу возможного сокращения помощи Украине. А всем друзьям и врагам нашей страны очевидно, что такая помощь является решающим фактором поддержки ВСУ в противодействии агрессору.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины: "друг Путина" выдвинул требование

Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины: "друг Путина" выдвинул требование

13:49 Мир
Военная помощь Украине: в Белом доме жестко раскритиковали действия республиканцев

Военная помощь Украине: в Белом доме жестко раскритиковали действия республиканцев

13:32 Мир
Десятки раненых: на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета

Десятки раненых: на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета

13:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:49

Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины: "друг Путина" выдвинул требование

13:41

Во вчерашнем решении Евросоюза прекрасно всемнение

13:32

Военная помощь Украине: в Белом доме жестко раскритиковали действия республиканцев

13:24

Десятки раненых: на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета

13:12

Тему конфликта между Залужным и Зеленским может подогревать Порошенко - блогер

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
13:05

Россияне обстреляла ТЭС: без электроэнергии 445 населенных пунктов

12:41

РФ устраивает по 80 штурмов: генерал ВСУ назвал самые "горячие" точки фронта

12:37

Киевстар заработал, но проблемы еще не закончились: известны подробности

12:35

Взорвали грузовой поезд россиян: детали дерзкой операции партизан в Мелитополе

Реклама
12:33

Путин размечтался о прекращении помощи Украине: в США устроили ему разнос

12:19

Церковный праздник 16 декабря: что запрещено в день памяти блаженной Феофании и пророка Агея

12:19

В Минобороны продолжается процесс очистки

12:08

Только люди с очень высоким IQ смогут найти число "580" - сложная оптическая иллюзия

12:01

Шольц придумал хитрый трюк, чтобы обойти вето Орбана в ЕС в отношении Украины - СМИ

11:54

Favbet Foundation передали подразделению "Киянина" бус для выполнения задач на передовой

11:38

Цирк от РФ в оккупации: на "выборах Путина" разрешат голосовать без паспорта – ВСУ

11:27

50 миллиардов евро для Украины: стало известно, когда пройдет повторное голосование ЕС

11:20

Жесткая "модняшка-няшка": дочь Лорак с ограниченным словарным запасом показала шоппинг с мамой-предательницейВидео

11:18

"Прячутся под телами погибших": военный ВСУ описал страшные бои за Авдеевку

10:55

"Ее невозможно удивить деньгами": Ротару ни за какие деньги не выступит в РФ

Реклама
10:54

Кулеба откровенно рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

10:53

Тактический успех ВСУ на востоке: эксперт назвал направление и сообщил детали

10:35

Путин забросил в Украину до полумиллиона оккупантов: в ГУР назвали новые цифры

10:22

РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го: в ГУР отреагировали

09:59

Суперпупер закуска на Новый год-2024, если надоел обычный крабовый салат

09:59

Ночная "бавовна" в Мариуполе: под удар попала военная техника и расположение оккупантовВидео

09:48

РФ готовится к атакам по энергетике Украины: эксперт раскрыл коварный план россиян

09:45

Войска РФ частично продвинулись в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

09:01

Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли деталиВидео

09:00

Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для УкраиныЭксклюзив

08:40

Помощь Украине на $61 млрд.: Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время

08:24

Украина получит от Аргентины два вертолета Ми-171Е - Pucara Defensa

08:05

Мир "в обмен" на территории и несколько лет войны: Кулеба назвал позицию Украины

07:43

Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России

06:54

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

06:25

Перезагрузка отношений США и Украинымнение

04:42

Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут

04:00

СМИ объяснили, что означают слова Путина о 617 тысячах оккупантов в Украине

03:10

Батареи станут горячее за 10 минут: сантехник раскрыл 5 простых шагов

02:33

Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фановВидео

Реклама
02:03

Нужно было слушать маму: для чего нужно пить рыбий жир

01:33

Психологический тест по картинке: повезет ли вам в жизни

14 декабря, четверг
23:34

"Верующий человек": известный комик рассказал, как породнился с предательницей Марченко

23:03

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

22:49

Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

21:55

Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

21:51

Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

21:34

Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

21:32

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:07

Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять