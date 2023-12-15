В Минобороны продолжается процесс очистки

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фото: УНИАН

Месяц назад некоторые восприняли слова нового министра обороны Рустема Умерова о том, что коррупция во время войны является "внутренним терроризмом", как хорошую риторическую фигуру, присущую всем назначенным должностным лицам. Однако слова не разошлись с делом.

Сначала руководство военного ведомства и новой структуры – государственного оператора тыла выдержали бешеную информационную атаку поставщиков времен "яйцягейта", которым очень не понравилось реформирование системы закупок. Умерова и руководителя Дота Жумадилова в чем только не обвиняли – в уходе от "стандартов НАТО", в формировании команды из "своих" людей, в нежелании контактировать с другими участниками рынка и так далее. Но реформы, направленные на очищение системы закупок от недобропорядочных поставщиков и коррупционных схем, не были свернуты.

Теперь настало время и кадровых решений. Так, сообщается, что в Минобороны расформируют департамент ресурсного обеспечения из-за закупки испорченных сухпайков.

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Причем руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в частности по другим обвинениям. А руководители МО, как видим, не собираются выгораживать нечистых на руку подчиненных, как это делали их предшественники.

Сейчас Минобороны изымает некачественные пайки. В части наборов повреждена упаковка с джемом-несмотря на то, что срок годности продуктов еще не вышел. Наборы запрещены для выдачи. В Минобороны заверили, что в ближайшее время командование сил логистики получит новую партию сухпайков.

Отметим, что данное событие является положительным сигналом для международных союзников Украины о том, что процесс антикоррупционной очистки в сфере закупок военного ведомства продолжается. Это является тем более важным ввиду того, что обвинения предыдущего руководства МО в коррупции и нецелевом использовании иностранной помощи, уже вызвали жесткие дебаты в Конгрессе США по поводу возможного сокращения помощи Украине. А всем друзьям и врагам нашей страны очевидно, что такая помощь является решающим фактором поддержки ВСУ в противодействии агрессору.

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