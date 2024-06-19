Как распознать просроченное яйцо: стопроцентный трюк со стаканом

Мы расскажем, как быстро и легко проверить свежесть яиц в домашних условиях.

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Как распознать просроченное яйцо / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Покупка яиц всегда сопровождается вопросом: свежие ли они? Не всегда можно определить это по дате на упаковке. Важно уметь распознавать признаки просроченного яйца, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.

Мы расскажем, как быстро и легко проверить свежесть яиц в домашних условиях.

Понюхайте яйца

Первый и самый простой способ – это запах. Если яйцо испортилось, вы почувствуете сильный неприятный запах даже через скорлупу. В случае сомнений, разбейте яйцо и понюхайте его содержимое. Протухшее яйцо всегда имеет характерный резкий запах, который сложно не заметить, пишет Sante+.

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Проверьте консистенцию белка и желтка

Разбейте яйцо на тарелку и внимательно осмотрите его. Свежие яйца отличаются густым желтком и мутным, хорошо обволакивающим желток, белком. Если желток плоский, а белок прозрачный и жидкий, это верный знак, что яйцо просрочено и не пригодно к употреблению.

Положите яйца в воду

Попробуйте старый, проверенный способ – тест с водой. Просто опустите яйцо в стакан с водой.

Свежие яйца опустятся на дно стакана с водой и будут лежать горизонтально. Не очень свежие яйца будут стоять вертикально, но не всплывут полностью. Такие яйца можно употреблять в пищу после термической обработки, например, в вареном виде или добавив их в выпечку. Просроченные яйца всплывут на поверхность. Такие яйца нельзя есть, их следует сразу выбросить.

Прислушайтесь к звуку яиц

Еще один простой метод – это проверка звука. Возьмите яйцо и аккуратно потрясите его возле уха. Если вы услышите плеск или шевеление внутри, значит, яйцо не свежее. С течением времени внутри яйца образуется воздушный карман из-за испарения влаги и углекислого газа, что и вызывает этот звук. Такое яйцо лучше не употреблять.

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