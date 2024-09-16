Повышение налогов "задним числом": какие изменения ждут украинцев

В этом году налоговые изменения должны принести 58 миллиардов гривен, а в следующем - еще 137 миллиардов.

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Законопроект ожидает принятия в первом чтении / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Налоговый комитет Верховной Рады принял к повторному чтению первую версию правительственного законопроекта о повышении налогов 11416-д. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его информации, законопроект предусматривает:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

"Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет "задним числом" с 01 октября", - добавил депутат. видео дня

Голосование в первом чтении ожидается уже в ближайшие дни. Напомним, что в прошлый раз для принятия законопроекта в первом чтении не хватило двух голосов.

Кто такой Ярослав Железняк? Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Решение Верховной Рады Украины

Недавно Рада рассмотрела и поддержала новые кандидатуры на должности руководителей ряда министерств. Этому предшествовала встреча президента Владимира Зеленского с фракцией, на которой он настаивал принять его концепцию относительно изменений в правительстве.

Накануне, на Комитете Верховной рады представители Минэкономики заявили, что работа над экономическим бронированием продолжается. Одним из критериев, вероятнее всего, будет уровень заработных плат.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от ответственности военнослужащих, которые впервые совершили дезертирство или самовольно оставили часть (СЗЧ). Эта возможность предоставляется при условии, что военные добровольно решат вернуться в ряды Вооруженных сил Украины.

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