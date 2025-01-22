Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: что грозит нападавшим - новые детали

В Белой Церкви на Киевщине произошло ужасное событие, когда группа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку, что вызвало широкое возмущение в обществе.

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Мать 12-летней Ярославы сделала заявление о наказании для обидчиков дочери / Коллаж Главред, фото: Нацполиция Киевской области

Кратко:

Что известно о реакции матери пострадавшей Ярославы и какая позиция семьи

Какой официальный и неофициальный мотив нападавших

Какое наказание грозит для обидчиков 12-летней Ярославы и удовлетворит ли оно семью пострадавшей девочки

На днях в соцсетях появилось видео, где группа подростков жестоко издевается над девушкой и требует у нее деньги. На записи видно, как девочку бьют руками и ногами, приклеивают к ее голове использованную жевательную резинку, распыляют в лицо неизвестное вещество и забирают мобильный телефон. За издевательствами наблюдали другие подростки, которые все это фиксировали на камеру.

Инцидент произошел в Белой Церкви Киевской области. Нападавшие требовали у 12-летней девочки 15 тысяч гривен и заявляли, что она "хотела сообщить полиции" о чем-то, что касается их группы. Во время избиения один из злоумышленников угрожал девушке, что ее "закопают в луже", а другой саркастически цитировал молитву "Отче наш". Также было слышно, как ей приказали подготовить деньги к пятнице.

видео дня

Конфликт, вероятно, возник из-за распространения определенной информации о нападавших, которая могла дойти до правоохранителей.

Жертвой избиения стала 12-летняя девочка, по имени Ярослава. Ее отец, а также родной и двоюродный братья сейчас находятся на фронте, защищая Украину от российских оккупантов. Мать пострадавшей обратилась в полицию. Правоохранители уже установили десять человек, причастных к избиению школьницы.

Главред собрал главное, что стоит знать об избиении девушки в Белой церкви.

С чего все началось

Первой об избиении 12-летней Ярославы сообщила в социальных сетях ее тетя, опубликовав видеозапись преступления и детали инцидента.

Фото: скриншот

"На этом видео мою племянницу избивают несовершеннолетние школьники 15-16 лет, требуя, чтобы она украла у родителей деньги. Ее отец, брат и двоюродный брат сейчас на передовой, защищая нас от оккупантов, а девушке некому заступиться. Куда смотрят родители этих детей?", - написала тетя Наталья Яковлева-Демеденко.

К распространению этой информации присоединился капеллан Михаил Гопайнич, который поделился постом тети пострадавшей. В своем сообщении женщина объяснила, почему девочка не пыталась убежать от нападавших.

Фото: скриншот

По словам тети, подростки подловили Ярославу во время прогулки с собакой, которую видно на видео. Девочка не захотела оставлять своего любимца в руках агрессивных сверстников и пыталась защитить животное, оставаясь на месте происшествия.

Заявления матери пострадавшей

Мать пострадавшей 12-летней девушки коротко прокомментировала ситуацию.

В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua госпожа Ксения рассказала о состоянии своей дочери: "Дочь держится, к расследованию пока претензий нет".

"Эта путаница, надеюсь, закончится. Это не конец", - сказала она.

На вопрос о количестве подростков, участвовавших в избиении, она подтвердила, что ситуация может быть неоднозначной. Относительно наказания для обидчиков, мать отметила: "Ну не убивать их, это точно".

В окружении девочки сообщили, что пострадавшая является переселенкой и имела дружеские отношения с некоторыми подростками, которые фигурируют на видео. Среди них также была девочка-переселенка. Вероятно, конфликт возник из-за оскорбительных высказываний, которые привели к мести между девушками.

"Кроме этого, по слухам, конфликту предшествовало то, что якобы одна из девушек подложила под дверь другой что-то опасное. Взрывчатка то была или нет - установит следствие", - отметили в окружении пострадавшей.

По информации из окружения пострадавшей, ее отец является военнослужащим. В то же время, как сообщает ТСН.ua, во время разговора с правоохранителями отец одной из участниц нападения, которая била девочку, вел себя вызывающе. Он заявил, что еще нужно доказать, что это его ребенок, и сообщил о намерении нанять адвоката.

Что известно о семье Ярославы, которую жестоко избили в Белой Церкви

Крестная пострадавшей 12-летней Ярославы - Наталья Яковлева в комментарии для ТСН.ua рассказала, что до начала полномасштабной войны семья Ярославы проживала в Иванкове Киевской области. Вблизи их дома российские войска размещали ракетные установки, направленные на Киев. Девочка испытала немало страхов в тот период.

Позже семья смогла эвакуироваться, и Ярослава начала адаптироваться к мирной жизни в Белой Церкви. Она занималась спортом, посещала бассейн и пыталась найти новых друзей.

"Девочка очень любит своего отца, когда он приезжает домой, то для нее это настоящий праздник (по данным открытых источников он является военнослужащим - Ред.). Ярослава очень любит животных - у нее есть два кота, собачка. Она очень добрая, хотя и была очень напугана пережитым", - указывает она.

Хронология избиения девочкиКрестная Ярославы поделилась своей версией и деталями хронологии событий.

По ее словам, за две недели до инцидента одна из девушек предложила 12-летней Ярославе попробовать наркотическое вещество. Ярослава отказалась, объяснив, что занимается спортом и не интересуется такими вещами. Казалось, на этом ситуация исчерпалась.

Как отметила Наталья, девушка, которая сделала такое предложение, вероятно, сама употребляет наркотики. Впоследствии Ярослава, общаясь со своей подругой, рассказала об этом случае, упоминая, что та девушка может иметь связи с наркодилерами. Подруга передала эту информацию другим, и в конце она дошла до той девушки, которая ранее делала данное предложение Ярославе.

"Вероятно, эта же девушка, которая предлагала, начала разговаривать со своими друзьями об этом и добавила, что надо эту "малолетку проучить". Затем вспомнили случай, что кто-то кому-то бросил под дверь петарду, словесно обвинили в этом Ярославу", - отметила крестная пострадавшей.

Крестная Наталья объяснила, что Ярослава пришла в парк по приглашению мальчика, с которым дружила. Однако он также поддерживал отношения с теми, кто впоследствии стал ее обидчиками.

"Ярослава в том парке, который на видео, два раза в день выгуливала собаку. Так было и в этот раз. Группа подростков встретила Ярославу и начала "перевоспитывать". Требовали от нее никому не говорить ни о наркотиках, ни об этом дне (день издевательства - Ред.). Ярослава развернулась и пошла, ее догнали и начали бить. Затем она попросила отдать ей ее собаку, о которой она на мгновение забыла. Ее догнали и начали добивать", - говорит Наталья.

После этого инцидента девочка часто спала дома, поскольку чувствовала сильную усталость, отметила крестная.

Какого наказания требует семья девушки

Крестная Ярославы подчеркнула, что мать пострадавшей девочки настаивает на справедливом наказании для всех причастных, а не только на статусе свидетелей для большинства из них. Наталья, которая работает реабилитологом, также отметила, что Ярославе необходимо пройти МРТ, чтобы оценить ее состояние здоровья после пережитого.

"Ее били, опираясь на другого подростка. Представляете?! У нее теперь могут быть микротрещины в любой части тела. Я знаю, какими могут быть последствия. Травмы сначала могут ощущаться как гематомы, а на самом деле быть более тяжелыми. Просто смешно от формулировки, что Ярославе были нанесены "легкие телесные повреждения", - рассказывает она.

Крестная обратила внимание на сообщение в социальных сетях, в котором отмечалось, что один из фигурантов дела имеет родственника в администрации. Этот родственник сразу начал помогать и настоял на том, чтобы парня срочно вывезли из города.

"Возможно, кто-то из фигурантов скоро уже будет за границей. Возможно, правоохранители додумаются предупредить пограничников, чтобы предотвратить выезд фигурантов за пределы Украины", - добавила она.

Что известно о причастности "мажоров" к избиению и какова роль наркотиков

В социальных сетях активно обсуждают возможную причастность к избиению 12-летней девочки в Белой Церкви детей чиновников или правоохранителей, однако полиция пока не подтвердила таких фактов. Также правоохранители не имеют доказательств, свидетельствующих о связи инцидента с наркотиками, что предполагали пользователи соцсетей. Об этом во время брифинга сообщил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой, сообщает УП.Жизнь.

"В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, что участники события или их родители являются чиновниками или правоохранителями. Этот вопрос также тщательно проверяется. Некоторые родители фигурантов воюют в Вооруженных силах Украины, защищают наше государство. Мы благодарим их за это. Также среди родителей есть те, кто умер, те, кто не работает, и те, кто имеет работу. Это факты, которые я хочу зафиксировать", - отметил Луговой.

Он отметил, что если будет доказана причастность наркотиков к этому случаю, правоохранители немедленно отреагируют в рамках действующего законодательства.

Полиция установила 10 участников конфликта в возрасте от 12 до 16 лет. Один из них, 16-летний парень, получил статус подозреваемого. Ему инкриминируют пытки (статья 127 Уголовного кодекса Украины) и вымогательство (часть 4 статьи 189). По этим статьям предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Луговой подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности. Если будет доказана вина родителей в ненадлежащем воспитании детей, они также будут нести ответственность. Несовершеннолетние участники конфликта, которые не были осуждены, имеют право продолжать обучение в школе. С ними работают ювенальные превентивные службы, педагоги и психологи.

Пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь специалисты городского совета и полиции, а также адвокатскую поддержку. Медицинское обследование продолжается, окончательные выводы относительно ее состояния здоровья будут известны после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Какова причина конфликта - версия следствия

Правоохранители установили причину конфликта среди подростков и идентифицировали уже 10 участников происшествия. Об этом сообщил начальник управления ювенальной превенции Василий Богдан в эфире телемарафона.

"Конфликт между его участниками возник из-за слухов различного характера, которые потерпевшая якобы распространяла о нескольких участниках события, и возможного повреждения ею входной двери в помещение одной из фигуранток. За починку дверей у девочки и требовали деньги. Подростки решили выяснить отношения именно таким образом", - рассказал начальник управления ювенальной полиции.

Смотрите видео о причинах конфликта между подростками в Белой Церкви:

Фото: скриншот

По его словам, конфликт возник из-за слухов, которые, вероятно, распространяла 12-летняя девочка. Среди участников инцидента - подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Как выяснилось, группа подростков пригласила девушку в местный парк "для выяснения отношений", где произошло избиение.

Для запугивания потерпевшей 16-летний участник нанес ей удары, оказывал моральное давление, распылил газовую жидкость в лицо и требовал 15 тысяч гривен "компенсации". Ему уже сообщили о подозрении.

Полиция Киевщины переквалифицировала дело - расследование продолжается по факту пыток.

Что грозит нападавшим - какое решение суда

Суд арестовал 16-летнего подозреваемого в избиении и вымогательстве денег у 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. Его будут содержать под стражей два месяца без права внесения залога. Об этом сообщила полиция Киевской области на своей странице в Фейсбуке.

"Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки и вымогательство денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви. На время досудебного расследования несовершеннолетний два месяца будет находиться под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Подростку предъявили подозрение за пытки и вымогательство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 УК Украины). Действия всех участников инцидента переквалифицированы на пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет заключения.

Другие участники конфликта не имеют официального "статуса", поскольку являются малолетними и не могут быть субъектами уголовного правонарушения.

Полиция уточнила, что некоторых из них могут квалифицировать как свидетелей, а других - как лиц, совершивших общественно опасные действия.

"Но это только после того, как будут проведены все следственные действия. Несколько усложняет производство то, что они несовершеннолетние", - отметил руководитель следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Киевской области Виктор Луговой.

В то же время Главное управление Национальной полиции Киевской области ранее сообщало, что в отношении трех несовершеннолетних открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 850 гривен, общественных работ на срок до 200 часов или исправительных работ до одного года.

Кроме того, правоохранители рассматривают возможность привлечения к ответственности родителей подозреваемых за действия их детей.

Как реагируют родители подозреваемых

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, однако решение суда объявили публично. Мать подозреваемого заявила, что планирует обжаловать решение в течение пяти дней, сообщает Суспільне.

"Будем обжаловать. Потому что из одного ребенка виноватого делать никто не будет. А он один и из него сделали демона", - сказала мать подозреваемого.

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