Избиение девочки в Белой Церкви: в полиции рассказали новые детали дела

Отец, а также родной и двоюродный братья потерпевшей сейчас находятся на фронте, поэтому защитить ребенка было некому.

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Избиение девочки в Белой Церкви полулчило резонанс - за дело взалась полиция / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, скриншот

Кратко:

Подростки жестко избили школьницу в Белой Церкви

Родственники пострадавшей рассказали о причинах избиения

Одному из участников конфликта вручили подозрение

В Белой Церкви группа подростков избила 12-летнюю девочку. Отец, а также родной и двоюродный братья потерпевшей сейчас находятся на фронте, защищая страну от российских оккупантов. Мама девочки обратилась в полицию. Правоохранители установили десять участников избиения школьницы.

На днях в Сети появилось видео на котором группа подростков унижала и била девушку ногами, руками. Кроме того, они клеили ей на голову жевательную резинку и требовали деньги. Все это снималось на видео. На одной из опубликованных записей можно было услышать и угрозы.

видео дня

"У Ярославы сегодня день святого избиения", – цинично пошутил один из парней.

"Научись отвечать за слова и свои поступки", – сказал другой и добавил, что "она "мусорнуться" еще хотела"

"До пятницы, чтобы были бабки", – заявил один из подростков.

Также из разговора ясно, что группа подростков забрала у потерпевшей мобильный телефон.

Как сообщили в Ювенальной полиции, мама пострадавшей обратилась в полицию с заявлением об избиении ребенка.

"Правоохранителями установлено, что телесные повреждения нанесли трое несовершеннолетних: ровесница пострадавшей, 15-летний и 16-летний парни. В ходе проверки обнаружено видео, на котором зафиксирован этот инцидент", — отметили в полиции.

Тетя девочки написала об избиении в соцсети, распространив видео запись преступления.

"На этом видео мою племянницу избивают несовершеннолетние школьники 15−16 лет, требуя, чтобы она украла у родителей деньги. Ее отец, брат и двоюродный брат сейчас на передовой, защищая нас от оккупантов, за девушку некому заступиться. Куда смотрят родители этих детей?", — написала в Facebook тетя девочки Наталья Яковлева-Демеденко.

Женщина также рассказала о причинах избиения племянницы. По ее словам, девочка не убегала с места происшествия, так как подростки подловили ее во время прогулки с собакой и она не хотела оставлять животное в руках агрессивных сверстников.

"Она выгуливала собаку, которая есть в кадре и пытается вернуть ее. Поэтому она не убегала и возвращалась, чтобы забрать. Да, там есть разговор о наркотиках, за что она и просила прощения и должна принести деньги. Девушка в черном костюме две недели назад предлагала траву, но она отказалась и рассказала "подружкам" в школе. И это дошло до этой несовершеннолетней девушки в черном костюме с лампасами. Да, мама сразу обратилась в полицию и вызвала неотложную помощь", - рассказала женщина.

Начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан заявил, что "конфликт между подростками возник из-за слухов различного характера, которые потерпевшая, якобы распространяла о нескольких участников события и возможного повреждения ею входной двери в помещение, где проживает одна из участниц". Именно якобы за починку дверей у девочки требовали деньги.

По его словам, полицией было установлено 10 участников данного события в возрасте от 10 до 16 лет. Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую для выяснения отношений.

В частности, с целью запугивания девушки один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик. Он также осуществлял на потерпевшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.

Смотрите видео - В полиции рассказали подробности избиения девочки в Белой Церкви:

Следователи сообщили о подозрении указанному юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения. Также были переквалифицированы действия всех участников преступления и сейчас их действия рассматриваются в рамках досудебного расследования по факту совершения пыток.

16-летнему парню сообщили о подозрении / Фото: Нацполиция

Тем временем мама пострадавшей девочки рассказала ТСН, что у нее нет претензий к расследованию.

"Дочь держится, к расследованию пока претензий нет", - отметила Ксения.

На вопрос о том, есть ли путаница относительно того, сколько подростков на самом деле избивали ее ребенка, она ответила: "Эта путаница, надеюсь, закончится. Это не конец".

На уточняющий вопрос о том, какого наказания она потребует для обидчиков дочери, женщина ответила так: "Ну, не убивать их это точно".

Как сообщал Главред, в Дарницком районе Киева избили экс-военнослужащего 32 ОМБр. Несовершеннолетнему нападавшему не понравилась его прическа. Инцидент произошел, когда бывший военный выгуливал собаку.

Ранее в центре Киева неизвестные напали на митрополита, который служит в ВСУ. Известно, что ночью 11 сентября митрополит Климент возвращался в Михайловский монастырь, когда произошло жестокое нападение. Полиция Киева узнала о происшествии через сообщения в социальных сетях и отреагировала на инцидент.

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