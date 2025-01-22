Меняет суть войны: министр Эстонии сказал, что показало главную слабость Путина

Расположение войск КНДР в Европе - стратегическая ошибка.

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Названа слабость Путина / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Главное из заявления главы МИД Эстонии:

Силы КНДР приблизились к границам НАТО

Это указывает на слабость Путина

Участие войск КНДР в войне должно привлечь внимание США и Европы

Северная Корея отправляет на войну против Украины свои войска, чем помогает стране-агрессору России. Такая вовлеченность настораживает, ведь силы КНДР приблизились к границам НАТО. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии 24 Каналу.

По его словам, Северная Корея активно поддерживает Россию, в том числе боеприпасами и техникой. Это показывает слабость Путина - фактически у него заканчиваются ресурсы.

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Он отметил, что расположение войск КНДР в Европе - это была стратегическая ошибка, ведь демонстрирует то, что это не только проблема Украины и России, а глобальная угроза.

"Если впервые в истории привезти активные войска Северной Кореи в Европу всего в нескольких сотнях километров от границы НАТО и ЕС, это меняет суть этого конфликта и этой агрессии", - сказал глава МИД Эстонии.

Он также отметил, что количество военных не очень большое, но сам факт, что Северная Корея официально участвует в боях на стороне России, должен привлечь внимание США и Европы.

"Сотрудничество России и Северной Кореи меняет суть российско-украинской войны. Становится понятно, что конфликт гораздо глобальнее", - подчеркнул Маргус Тсахкна.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие войск КНДР в войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США сообщил, что КНДР готовится отправить в течение следующих двух месяцев в Россию подкрепление из новых северокорейских военных.

В отчете аналитиков Института изучения войны сообщается, что весь северокорейский контингент, насчитывающий около 12 тысяч военнослужащих, находящихся в Курской области, может быть убит или ранен в боях до середины апреля 2025 года, если войска КНДР и дальше будут нести текущие высокие потери.

Кроме того, потери среди северокорейских военных, участвующих в боевых действиях в Курской области, продолжают расти. Общие потери КНДР составляют около 3 тысяч человек.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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