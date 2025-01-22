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Украина не по зубам России: авторитетный генерал США раскрыл главный план Путина

Андрей Ганчук
22 января 2025, 15:15
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Российские оккупанты не способны на большие прорывы фронта в Украине, считает Бен Ходжес.
Путин, ВСУ
Путин надеется лишь на то, что Запад перестанет помогать в Украине - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 53-я ОМБр

Что сказал Бен Ходжес:

  • Оккупанты еле движутся на фронте
  • Россияне не смогут пойти на большие прорывы
  • Путин "надеется", что Запад перестанет помогать Украине

Агрессор Россия испытывает нехватку солдат на поле боя, ее войска неспособны на глубокие прорывы фронта. Кремль не может победить Украину и надеется только на то, что США, Великобритания и другие страны откажутся от поддержки Киева. Об этом заявил генерал, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

В интервью подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB он сказал о том, что россияне "еле движутся" на фронте и испытывают нехватку солдат, по причине которых подключили к боевым действиям военных из КНДР.

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Бывший высокопоставленный военный акцентировал внимание на том, что РФ не остановили большие потери. Оккупанты не смогут организовать прорыв фронта на 30-60 километров вглубь территории Украины, поскольку у них нет нужных для таких действий формирований и прикрытия с воздуха.

На что рассчитывает Путин

Как полагает Ходжес, Путин рассчитывает лишь на то, что в определенный момент Запад прекратит поддержку Украины.

"У России нет мощностей, чтобы победить украинские силы, а ее единственная надежда заключается в том, что Запад сдастся", - говорит генерал.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сделал прогноз, согласно которому оккупанты РФ не смогут достичь большого прорыва на фронте в этом году. У врага не хватает кадров на поле боя.

Россияне продолжают наступать в Донецкой и Харьковской областях, сказали в ОСГВ Хортица. Самое тяжелое направление – Покровское в Донецкой области.

Войска РФ будут пытаться захватить Покровск, но возможный выход на админграницы Днепропетровской области им ничего не даст, полагает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Ключевой целью врага остается оккупация всего Донбасса.

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Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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