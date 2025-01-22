Алина Гросу впервые призналась, почему скрывает своего мужа-россиянина

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- Алина Гросу пообщалась с поклонниками
- Певица рассказала о муже
Украинская известная певица Алина Гросу, которая недавно переехала жить в США, вышла замуж во второй раз, но скрывает лицо избранника.
Фанаты певицы рассекретили личность ее мужа и уверенны, что им стал российский актер Роман Полянский.
Как призналась Алина на своей странице в соцсетях, она не планирует показывать свою личную жизнь полностью, ведь после публичных признаний у нее начинаются "волны в отношениях".
"Если вам честно сказать, то мы специально не скрываемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постилась когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А у мужа вообще больше нет личных страниц", - отметила Гросу.
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Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.
А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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