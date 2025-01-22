Алина Гросу впервые призналась, почему скрывает своего мужа-россиянина

Поклонники уже давно догадались, кто стал мужем Алины Гросу.

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Алина Гросу - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Алина Гросу пообщалась с поклонниками

Певица рассказала о муже

Украинская известная певица Алина Гросу, которая недавно переехала жить в США, вышла замуж во второй раз, но скрывает лицо избранника.

Фанаты певицы рассекретили личность ее мужа и уверенны, что им стал российский актер Роман Полянский.

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Как призналась Алина на своей странице в соцсетях, она не планирует показывать свою личную жизнь полностью, ведь после публичных признаний у нее начинаются "волны в отношениях".

"Если вам честно сказать, то мы специально не скрываемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постилась когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А у мужа вообще больше нет личных страниц", - отметила Гросу.

Алина Гросу скрывает свои отношения / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Алина Гросу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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