Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Вы узнаете:
- Как можно восстановить растянутый воротник
- Для чего футболку кипятить в воде
Растянутые воротники являются довольно распространенной проблемой и из-за их непрезентабельного вида многие просто выбрасывают любимые футболки на помойку. На самом же деле это можно легко исправить.
Украинский блогер Диана Головец рассказала на своей странице в TikTok интересный лайфхак, что делать с растянутым воротником футболки. Главред узнал, как ему можно вернуть форму в домашних условиях.
Смотрите видео, как вернуть форму растянутому воротнику футболки:
@dianagologovets Я раньше думала, что такие только выбросить, но как оказалось решение есть Сохраняйте, пробуйте и напишите работает ли у вас ? #стирка#гардероб#футболка#лайфхак#идеидлядома#одежда#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Для начала нужно вскипятить воду и взять обычную резинку для волос. Футболку необходимо сложить в гармошку и перевязать резинкой под горлом, немножко опустив ее вниз.
Далее остается опустить ту часть футболки, которая перевязана резинкой, в кипящую воду на две минуты. После этого воротник выровняется и футболка будет выглядеть как новая.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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