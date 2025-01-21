Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

У многих есть футболки, которые не хочется выбрасывать, но растянутый воротник портит их внешний вид. С этой проблемой можно справиться.

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Вернуть форму воротнику можно с помощью кипятка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Как можно восстановить растянутый воротник

Для чего футболку кипятить в воде

Растянутые воротники являются довольно распространенной проблемой и из-за их непрезентабельного вида многие просто выбрасывают любимые футболки на помойку. На самом же деле это можно легко исправить.

Украинский блогер Диана Головец рассказала на своей странице в TikTok интересный лайфхак, что делать с растянутым воротником футболки. Главред узнал, как ему можно вернуть форму в домашних условиях.

видео дня

Смотрите видео, как вернуть форму растянутому воротнику футболки:

Для начала нужно вскипятить воду и взять обычную резинку для волос. Футболку необходимо сложить в гармошку и перевязать резинкой под горлом, немножко опустив ее вниз.

Далее остается опустить ту часть футболки, которая перевязана резинкой, в кипящую воду на две минуты. После этого воротник выровняется и футболка будет выглядеть как новая.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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