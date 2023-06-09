Женщина вскипятила белую футболку с ломтиками лимона: результат шикарен

Результат простого лайфхака получился действительно впечатляющим.
Сделать так, чтобы белая одежда оставалась белой, кажется невыполнимой задачей. Белые вещи обесцвечиваются уже после нескольких стирок и в итоге становятся серыми.
В сети появился удобный лайфхак в одном из видео 5-Minute Crafts. На нем женщина кладет в кастрюлю носки и футболку, которые утратили прежний вид. Туда же она добавляет дольки лимона.
Что нужно сделать:
- Поставьте на плиту большую кастрюлю с водой и подождите, пока вода нагреется.
- Нарежьте ломтиками лимон.
- Положите рубашку (или другой ранее белый предмет одежды) в кастрюлю с водой и добавьте ломтики лимона.
- Дайте рубашке и воде покипеть на слабом огне в течение 5 минут и регулярно помешивайте.
- Аккуратно слейте воду из кастрюли. Дайте рубашке остыть пару минут, прежде чем вынимать ее из кастрюли.
- Теперь постирайте рубашку, как обычно, в стиральной машине. Вы заметите, что ваша рубашка будет выглядеть намного белее!
Результат лайфхака вышел действительно впечатляющим.
Смотрите видео о том, как вернуть белоснежный цвет вещам при помощи лимона:
Вам может быть интересно: