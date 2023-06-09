УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Женщина вскипятила белую футболку с ломтиками лимона: результат шикарен

Сергей Кущ
9 июня 2023, 10:48 обновлено 9 июня, 10:48
49
Результат простого лайфхака получился действительно впечатляющим.
Зачем кипятить белые вещи с лимоном
Зачем кипятить белые вещи с лимоном / Фото: скриншот с видео

Сделать так, чтобы белая одежда оставалась белой, кажется невыполнимой задачей. Белые вещи обесцвечиваются уже после нескольких стирок и в итоге становятся серыми.

В сети появился удобный лайфхак в одном из видео 5-Minute Crafts. На нем женщина кладет в кастрюлю носки и футболку, которые утратили прежний вид. Туда же она добавляет дольки лимона.

Что нужно сделать:

  1. Поставьте на плиту большую кастрюлю с водой и подождите, пока вода нагреется.
  2. Нарежьте ломтиками лимон.
  3. Положите рубашку (или другой ранее белый предмет одежды) в кастрюлю с водой и добавьте ломтики лимона.
  4. Дайте рубашке и воде покипеть на слабом огне в течение 5 минут и регулярно помешивайте.
  5. Аккуратно слейте воду из кастрюли. Дайте рубашке остыть пару минут, прежде чем вынимать ее из кастрюли.
  6. Теперь постирайте рубашку, как обычно, в стиральной машине. Вы заметите, что ваша рубашка будет выглядеть намного белее!

Результат лайфхака вышел действительно впечатляющим.

Футболка после кипячения с лионом
Футболка после кипячения с лионом / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как вернуть белоснежный цвет вещам при помощи лимона:

Вам может быть интересно:

футболка лимон лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Ополченцы возьмут Шебекино и пойдут на Белгород, РФ потеряет 5 регионов – Свитан

Ополченцы возьмут Шебекино и пойдут на Белгород, РФ потеряет 5 регионов – Свитан

11:01 Эксклюзивы
Вода на Херсонщине начинает спадать: за ночь уровень снизился на 20 см – ОВА

Вода на Херсонщине начинает спадать: за ночь уровень снизился на 20 см – ОВА

10:25 Украина
"Хотели попугать, но пошло не по плану": Каховскую ГЭС подорвали диверсанты РФ - перехват СБУ

"Хотели попугать, но пошло не по плану": Каховскую ГЭС подорвали диверсанты РФ - перехват СБУ

10:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:01

Бизнесмен и меценат Роман Фелик пополнил автопарк скорой помощи городской больницы Краматорска

11:01

Ополченцы возьмут Шебекино и пойдут на Белгород, РФ потеряет 5 регионов – СвитанЭксклюзив

10:48

Женщина вскипятила белую футболку с ломтиками лимона: результат шикаренВидео

10:25

Вода на Херсонщине начинает спадать: за ночь уровень снизился на 20 см – ОВАФотоВидео

10:22

"10 лет Афгана повторили за год": пилот армии РФ дезертировал и озвучил потериВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:21

"Хотели попугать, но пошло не по плану": Каховскую ГЭС подорвали диверсанты РФ - перехват СБУВидео

10:20

Гороскоп на завтра 10 июня 2023: Тельцы - не ленитесь, Львам - внезапный доходВидео

10:13

Певица растрогалась: дочь Pink выступила с ней на сценеВидео

09:45

Врачи разводят руками: в Сети узнали о последних результатах обследования Путина

Реклама
09:37

Будут ли в Украине летом арбузы: аграрии объяснили влияние на урожай подрыва ГЭСВидео

09:09

Разместит ли НАТО свои войска в Украине: о громком заявлении Расмуссенамнение

09:03

ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта - ISW

08:58

Складки на кроссовках можно легко убрать: в Сети в восторге от простого способаВидео

08:54

Подоляк пояснил, почему контрнаступление ВСУ будет эффектным и эффектривнымВидео

08:47

Последствия подрыва ГЭС для нас будут страшные, а для россиян катастрофические – ДаниловВидео

08:20

Ночная ракетная атака по Украине: оккупанты ударили по Житомирщине, есть жертва

08:16

Генерал Маломуж оценил, есть ли шансы у русских агрессоров удержать захваченноеВидео

07:42

Банкир спрогнозировал, сможет ли подскочить доллар до уровня 40 грнВидео

07:20

Погиб в Еленовке: в Чернигове простились с защитником Азовстали Николаем БарановскимВидео

06:45

Важное о контрнаступлении и информациимнение

Реклама
06:40

США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд: в него войдут средства ПВО - BloombergВидео

04:30

Мощная подготовка дает шанс ВСУ освободить юг в ближайшие месяцы – МаломужВидео

04:00

Какой сегодня праздник 9 июня: что отмечают в мире и кого поздравлять

03:30

Чем отстирать пятна от клубники: 5 лучших способов, чтобы и следа не осталось

02:41

Как посадить кабачки хитрым способом: урожай будет огромным

02:05

Зачем в жидкое мыло добавляют уксус: хитрость, которая сэкономит деньги и времяВидео

01:35

Огрызко спрогнозировал план Кремля на переговоры с УкраинойВидео

01:30

Звездный час: 5-месячный сын Пэрис Хилтон "затусил" на концерте светской львицы

00:11

В Бердянске произошел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолетыФотоВидео

08 июня, четверг
23:44

Какие женщины нравятся мужчинам за 40 - с ответом может ошибиться каждая вторая

23:23

Будут ограничения: Кривой Рог через 1,5 месяца останется без водыВидео

23:22

Сокровище хозяек: зачем в СССР десятками собирали пластиковые пакеты и использовали повторно

22:59

ВСУ пошли в контрнаступление - The Washington PostВидео

22:54

"Удобно гулять в ночнушке": Каминская показалось в новом "как попало" образе

22:13

Россияне ударили ракетами по Умани: пострадавшие в тяжелом состоянииФотоВидео

21:46

Появились новые данные о колоссальных потерях России за последние 6 месяцев в УкраинеВидео

21:35

"Святее Папы Римского": российский генерал нагло пригрозил подрывом Киевской ГЭСВидео

21:28

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери – CNNВидео

21:21

Как сейчас выглядит красавица-полицейская Петра из фильмов "Такси"

21:20

"Утонула мать с грудными детьми": Ефросинина разнесла международные организации

Реклама
21:14

Главное - не сдаваться: 4 знака, у которых всегда неудачное первое свидание

20:34

Неожиданно: Ким Кардашьян рассказала, какая она в постели

20:13

Что добавить в варенье чтобы оно было густым: три идеальных способа

20:02

Слова Буданова не стали реальностью: ГУР - о том, почему ВСУ еще не зашли в КрымВидео

19:55

"Коллективный Путин" все более агрессивен, позиции Патрушева сильны – ГУРВидео

19:32

Владимир Зеленский впервые раскрыл, где скрываются его дети во время войныВидео

19:20

Вы что, не понимаете, что Путин - клинический идиот?мнение

19:08

Секретный рецепт, который был в каждой шашлычной СССР: божественно фантастическое блюдоВидео

19:00

Как правильно – "заварити каву" или "зварити": Авраменко разъяснил дилеммуВидео

19:00

Спас от потопа более 130 человек: на Херсонщине трагически погиб военныйВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять