Женщина вскипятила белую футболку с ломтиками лимона: результат шикарен

Результат простого лайфхака получился действительно впечатляющим.

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Зачем кипятить белые вещи с лимоном / Фото: скриншот с видео

Сделать так, чтобы белая одежда оставалась белой, кажется невыполнимой задачей. Белые вещи обесцвечиваются уже после нескольких стирок и в итоге становятся серыми.

В сети появился удобный лайфхак в одном из видео 5-Minute Crafts. На нем женщина кладет в кастрюлю носки и футболку, которые утратили прежний вид. Туда же она добавляет дольки лимона.

Что нужно сделать:

Поставьте на плиту большую кастрюлю с водой и подождите, пока вода нагреется. Нарежьте ломтиками лимон. Положите рубашку (или другой ранее белый предмет одежды) в кастрюлю с водой и добавьте ломтики лимона. Дайте рубашке и воде покипеть на слабом огне в течение 5 минут и регулярно помешивайте. Аккуратно слейте воду из кастрюли. Дайте рубашке остыть пару минут, прежде чем вынимать ее из кастрюли. Теперь постирайте рубашку, как обычно, в стиральной машине. Вы заметите, что ваша рубашка будет выглядеть намного белее!

Результат лайфхака вышел действительно впечатляющим.

Футболка после кипячения с лионом / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как вернуть белоснежный цвет вещам при помощи лимона:

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