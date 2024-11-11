Как очистить футболку от принта: 4 простых способа удаления печати с ткани

Вот четыре эффективных метода, которые помогут удалить печать без вреда для ткани.

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Как сделать футболку чистой, без принта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие есть способы удаления принта с ткани

Как поможет сахар в удалении рисунков с футболок

Планируете освежить свой гардероб, удалив печать с некоторых вещей? Если хотите снять изображение с ткани, при этом не повредив ее и сохранив в хорошем состоянии, существует несколько действенных методов для этого от экспертов professionalgraph.

Веселая дизайнерская печать сейчас достаточно популярна на различных тканях для футболок, худых или сумок, но иногда возникает необходимость избавиться от старого рисунка, объясняет Главред.

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4 простых способа удаления печати с ткани

Чтобы снять рисунок с любимой ткани без ее повреждения, попробуйте эти доступные способы, которые позволят вернуть ткани свежий вид.

1. Применение ацетона / средства для снятия лака

Ацетон, содержащийся в средствах для снятия лака, легко растворяет старую или потрескавшуюся печать. Он быстро удаляет рисунок, оставляя ткань чистой.

Убедитесь, что ткань не содержит полиэстера, поскольку ацетон может его повредить. Смочите ватный диск ацетоном и обрабатывайте рисунок круговыми движениями до полного удаления. Процедура длится около 10-15 минут.

2. Скраб из сахара

Сахар хорошо подходит для мягкого удаления рисунков, особенно новых.

Промойте ткань холодной водой. Если рисунок остался, добавьте немного сахара и осторожно протрите поверхность влажной тканью круговыми движениями.

3. Средство для удаления пластифольной краски

Для удаления пластифольных изображений можно использовать специальные средства, которые очищают ткань без запаха. Важно работать в хорошо проветриваемом помещении и использовать перчатки.

Нанесите средство на ткань и приложите его к рисунку на 20-30 минут. Удалите остатки рисунка мягкой щеткой, а затем протрите сухой тканью и постирайте вещь.

Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

4. Утюг и крафт-бумага

Этот метод подходит для деликатного хлопка.

Установите утюг на среднюю температуру для глажки хлопка. Положите крафт-бумагу на рисунок и прижмите утюгом, пока краска не начнет плавиться. После этого осторожно соскребите остатки краски зубочисткой.

"Во время удаления остатков следите, чтобы ткань не повреждалась. Используйте защитные перчатки при работе с сильными химическими веществами, чтобы избежать раздражения кожи. Синтетические материалы легче очищаются, но они чувствительны к высокой температуре, поэтому будьте осторожны с тепловыми методами. Многоцветные рисунки не труднее для удаления, чем однотонные - важен состав краски, а не количество цветов. Успешного обновления вашего гардероба!", - подытожили эксперты.

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