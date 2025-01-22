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Зеленский в День соборности: "Выбираем не срач, а меч"

Виталий Кирсанов
22 января 2025, 10:55
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Президент записал ролик на Софийской площади в Киеве, где в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения правобережной и левобережной частей Украины.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Кратко:

  • Вторжение РФ привело украинцев к настоящему объединению
  • Сила украинцев – в слове "вместе"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День соборности, который отмечается 22 января. Текст и видео опубликованы на его сайте.

Президент записал видеоролик на Софийской площади в центре Киева, где в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения правобережной и левобережной частей Украины. Тогда, по словам Зеленского, "амбиции, раздор и враги" не дали самостоятельной Украине существовать долго. Полномасштабное вторжение России привело украинцев к настоящему объединению, считает он.

видео дня

"И каждый год в этот день мы всегда вспоминали эти уроки соборности, мы делали живые цепи, мы говорили, как важно беречь единство и быть бок о бок. Но настал день, и нам выпало это доказать. 24 февраля. День, который стал решающим моментом. Таким вызовом стал. Таким экзаменом на единство, на зрелость, на веру в Украину. И мы объединились. Украинцы все объединились. Не декларативно, не на бумаге, не по какой-то команде, а по зову внутри", – сказал глава государства.

Сила украинцев – в слове "вместе", уверен президент.

"Это о нас, о том, на что способны мы, когда мы выбираем не какие-то собственные амбиции, а выбираем Украину. Выбираем ее интересы. Когда выбираем не срач, а меч. Защищать свое, защищать своих, защищать всеми силами... Родная земля не заканчивается границей собственного двора. Вот это и есть соборность. Вот это – то единство, которое необходимо, чтобы завоевать свое, свое право жить в мире", – говорит Зеленский на видео.

Зеленский в День соборности: 'Выбираем не срач, а меч'

Недавние заявления Зеленского в Давосе

Как сообщал Главред, в Украине нужно разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев после завершения войны. Именно такая численность миротворческой миссии способна предотвратить новое вторжение РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Давосе.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, потребует значительного сокращения численности украинской армии, однако украинская власть не согласится на такие условия.

Также президент заявил, что Украина стремится использовать дипломатические средства, чтобы завершить войну, однако важно, какой именно будет эта дипломатия.

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День соборности

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР. 21 января 1990 года жители страны построили одну из крупнейших живых цепей в истории – "Украинскую волну". Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71-ю годовщину собороности.

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