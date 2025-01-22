Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с директором и инициировал международный аудит деятельности

https://glavred.info/ukraine/nablyudatelnyy-sovet-aoz-prodlil-kontrakt-s-direktorom-i-iniciiroval-mezhdunarodnyy-audit-deyatelnosti-10632890.html Ссылка скопирована

На официальной странице Агентства оборонных закупок сообщили о важных решениях, принятых Наблюдательным советом. В частности, был единогласно продлен контракт с действующим директором ОЗ Мариной Безруковой сроком на один год, передают Українські новини.

Также Наблюдательный совет единогласно поддержал инициативу по проведению комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

В заявлении отмечается, что аудит будет охватывать:

видео дня

оценку финансовой отчетности;

анализ управленческих и операционных процессов;

проверку соответствия деятельности международным стандартам, включая стандарты НАТО;

оценку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

Агентство оборонных закупок обязалось предоставить всю необходимую документацию и максимально содействовать проведению аудита, подчеркивая важность прозрачности и доверия в своей деятельности.

"Благодарны Наблюдательному совету за субъектность, единодушие, доверие и поддержку в реформировании оборонных закупок", – говорится в заявлении.

Проведение международного аудита под эгидой НАТО станет важным шагом для повышения эффективности и прозрачности работы Агентства, которое играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред