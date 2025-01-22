Избиение в Белой Церкви: в НПУ ответили, есть ли среди фигурантов дети чиновников

Главные тезисы:
- Полиция установила всех фигурантов избиения ребенка
- 16-летний парень получил статус подозреваемого
- Все виновные понесут ответственность
В полиции опровергли информацию о том, что к избиению 12-летней девочки в Белой Церкви 11 января причастны дети чиновников или правоохранителей. Также правоохранители не подтвердили связь инцидента с наркотиками. Об этом сообщил на брифинге руководитель следственного управления ГУ Национальной полиции в Киевской области Виктор Луговой.
"В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, что участники события или их родители являются чиновниками или правоохранителями. Этот вопрос также тщательно проверяется", - сказал он.
В то же время, по словам Лугового, некоторые родители фигурантов воюют в Вооруженных силах Украины.
"Также среди них родителей есть умершие, те, кто не работает, и те, у кого нет работы. Это факты, которые я хочу зафиксировать", – добавил руководитель следственного управления ГУ Нацполиции.
По его словам, версия об отказе потерпевшей попробовать наркотические средства как причина конфликта проверяется, однако в настоящее время у следствия нет подтверждений.
В полиции сообщили, что по состоянию на данный момент уже установлены 10 участников конфликта. Им от 12 до 16 лет. Один из них - 16-летний парень - получил статус подозреваемого. Ему инкриминируют пытки (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса) и вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК). Максимальные санкции по этим статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Другие участники еще не являются субъектами совершения уголовного преступления, поскольку их возраст меньше 16 лет.
Луговой заверил, что все виновные понесут ответственность, в том числе и родители участников инцидента, если будет доказана их вина в ненадлежащем воспитании детей.
Все несовершеннолетние фигуранты ранее не попадали в поле зрения полиции, на учете не находились. Сейчас они имеют право на продолжение обучения в школе. Ювенальная превенция, полиция, педагоги и психологи работают с детьми.
С пострадавшей девочкой также работают психологи городского совета и полиции. Ей также оказывается адвокатская поддержка. Медицинское обследование продолжается, а окончательные выводы о состоянии его здоровья станут известны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви - что известно
11 января в Белой Церкви группа подростков избила 12-летнюю девочку. В Сети появилось соответствующее видео, на котором видно, как группа подростков унижала и била девушку ногами, руками. Кроме того, они клеили ей на голову жевательную резинку и требовали деньги. На одной из опубликованных записей можно было услышать и угрозы.
Отец, а также родной и двоюродный братья потерпевшей сейчас находятся на фронте, защищая страну от российских оккупантов. Мама девочки обратилась в полицию.
Правоохранители установили десять участников избиения школьницы.
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