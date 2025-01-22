Избиение в Белой Церкви: в НПУ ответили, есть ли среди фигурантов дети чиновников

Личности всех фигурантов нападения на 12-летнюю школьницу установлены. Подозрение объявлено одному участнику — 16-летнему подростку.

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В полиции раскрыли новые детали дела об избиении девочки в Белой Церкви / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Главные тезисы:

Полиция установила всех фигурантов избиения ребенка

16-летний парень получил статус подозреваемого

Все виновные понесут ответственность

В полиции опровергли информацию о том, что к избиению 12-летней девочки в Белой Церкви 11 января причастны дети чиновников или правоохранителей. Также правоохранители не подтвердили связь инцидента с наркотиками. Об этом сообщил на брифинге руководитель следственного управления ГУ Национальной полиции в Киевской области Виктор Луговой.

"В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, что участники события или их родители являются чиновниками или правоохранителями. Этот вопрос также тщательно проверяется", - сказал он.

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В то же время, по словам Лугового, некоторые родители фигурантов воюют в Вооруженных силах Украины.

"Также среди них родителей есть умершие, те, кто не работает, и те, у кого нет работы. Это факты, которые я хочу зафиксировать", – добавил руководитель следственного управления ГУ Нацполиции.

По его словам, версия об отказе потерпевшей попробовать наркотические средства как причина конфликта проверяется, однако в настоящее время у следствия нет подтверждений.

В полиции сообщили, что по состоянию на данный момент уже установлены 10 участников конфликта. Им от 12 до 16 лет. Один из них - 16-летний парень - получил статус подозреваемого. Ему инкриминируют пытки (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса) и вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК). Максимальные санкции по этим статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие участники еще не являются субъектами совершения уголовного преступления, поскольку их возраст меньше 16 лет.

Луговой заверил, что все виновные понесут ответственность, в том числе и родители участников инцидента, если будет доказана их вина в ненадлежащем воспитании детей.

Все несовершеннолетние фигуранты ранее не попадали в поле зрения полиции, на учете не находились. Сейчас они имеют право на продолжение обучения в школе. Ювенальная превенция, полиция, педагоги и психологи работают с детьми.

С пострадавшей девочкой также работают психологи городского совета и полиции. Ей также оказывается адвокатская поддержка. Медицинское обследование продолжается, а окончательные выводы о состоянии его здоровья станут известны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви - что известно

11 января в Белой Церкви группа подростков избила 12-летнюю девочку. В Сети появилось соответствующее видео, на котором видно, как группа подростков унижала и била девушку ногами, руками. Кроме того, они клеили ей на голову жевательную резинку и требовали деньги. На одной из опубликованных записей можно было услышать и угрозы.

Отец, а также родной и двоюродный братья потерпевшей сейчас находятся на фронте, защищая страну от российских оккупантов. Мама девочки обратилась в полицию.

Правоохранители установили десять участников избиения школьницы.

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