Украинцы раскупают подержанные авто из США: какие самые популярные модели

Спрос на "американцев" с пробегом вырос на 46%.

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Украинцы раскупают подержанные авто из США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Средний возраст подержанных автомобилей из США

ТОП-5 моделей подержанных авто из США

В 2024 году украинцы купили почти 41,7 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Таким образом, по сравнению с 2023 годом спрос на "американцев" с пробегом вырос на 46%. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые в 2024 году пополнили автопарк нашей страны, составляет 5,8 года. Наиболее популярными в этом сегменте довольно предсказуемо оказались бензиновые авто. Их доля составила 45%.

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Сразу с ними идут электрические автомобили (36%), которые быстро набирают популярность в Украине. На третьем месте находятся гибридные авто (7%), а машины с ГБО и дизельные автомобили охватили 6,5% и 5,5% рынка, соответственно.

Если говорить о наиболее популярных моделях, то здесь ситуация также оказалась довольно прогнозируемой - с большим отрывом лидирует среднеразмерный электромобиль Tesla Model 3.

ТОП-5 моделей подержанных авто из США:

Tesla Model 3 - 4521 единица;

Tesla Model Y - 3984;

Ford Escape - 2747;

Jeep Cherokee - 2492;

Volkswagen Passat - 2344.

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