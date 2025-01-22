Украинцы раскупают подержанные авто из США: какие самые популярные модели

Вы узнаете:
- Средний возраст подержанных автомобилей из США
- ТОП-5 моделей подержанных авто из США
В 2024 году украинцы купили почти 41,7 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Таким образом, по сравнению с 2023 годом спрос на "американцев" с пробегом вырос на 46%. Об этом сообщает УкрАвтопром.
Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые в 2024 году пополнили автопарк нашей страны, составляет 5,8 года. Наиболее популярными в этом сегменте довольно предсказуемо оказались бензиновые авто. Их доля составила 45%.
Сразу с ними идут электрические автомобили (36%), которые быстро набирают популярность в Украине. На третьем месте находятся гибридные авто (7%), а машины с ГБО и дизельные автомобили охватили 6,5% и 5,5% рынка, соответственно.
Если говорить о наиболее популярных моделях, то здесь ситуация также оказалась довольно прогнозируемой - с большим отрывом лидирует среднеразмерный электромобиль Tesla Model 3.
ТОП-5 моделей подержанных авто из США:
- Tesla Model 3 - 4521 единица;
- Tesla Model Y - 3984;
- Ford Escape - 2747;
- Jeep Cherokee - 2492;
- Volkswagen Passat - 2344.
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Почему не заводится машина - основные причины
Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.
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