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"Дожать" Путина не выйдет: СМИ сказали, на сколько у РФ хватит ресурсов

Виталий Кирсанов
22 января 2025, 12:50
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Проблема для Запада заключается в сроках, поскольку западные лидеры хотят, чтобы война закончилась быстро, считают в Foreign Affairs.
Путин, война
СМИ сказали, на сколько у РФ хватит ресурсов / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

  • Нынешняя стратегия Путина неустойчива
  • Надежды Запада основаны на ложных предположениях
  • Кремль ставит войну превыше всего

Президент США Дональд Трамп пообещал окончание войны в Украине. При этом США и другие западные союзники считают экономические санкции против России основным источником влияния, способным привести к мирному урегулированию и придерживаются мнения, что "время не на стороне России". Однако, у Владимира Путина еще вполне хватит средств, чтобы "переждать" Запад. Об этом пишет Foreign Affairs.

Как отмечает издание, нынешняя стратегия Путина действительно неустойчива.

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"Он пытается одновременно вести войну в Украине, поддерживать высокие социальные и инфраструктурные расходы, чтобы создать иллюзию нормальности россиян, и сохранять макроэкономическую стабильность. Невозможно постоянно выполнять все три задачи. Достижение первой и второй целей требует больших денежных трат, которые разжигают инфляцию и тем самым препятствуют достижению третьей цели. А трещины в российской экономике становятся все более очевидными", - говорится в статье.

Однако проблема для Запада заключается в сроках, поскольку западные лидеры хотят, чтобы война закончилась быстро. Некоторые аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы давление на Россию может стать настолько сильным, что Путину придется искать пути отступления, чтобы стабилизировать экономику и сохранить свою власть.

"Но надежды Запада основаны на ложных предположениях. Экономические проблемы России еще не настолько остры, чтобы в ближайшей перспективе оказать существенное влияние на ход войны. По крайней мере, в течение следующего года Кремль должен быть в состоянии удержать свою перегретую экономику от перерастания в полномасштабный кризис. У Путина, вероятно, все еще будут ресурсы для поддержания своей жестокой кампании в Украине - и, возможно, стимул для того, чтобы переждать Запад", - отмечают аналитики.

Как подчеркивают в FA, Кремль ставит войну превыше всего, и конечная цель Путина остается неизменной - он хочет отнять у Украины суверенитет, и ни одно из существующих предложений о прекращении огня не отвечает его максималистским требованиям:

"По нынешним расчетам Путина, призрак суверенной, самостоятельной Украины представляет собой гораздо более серьезную угрозу для России, чем более отдаленная перспектива экономической деградации".

Экономический коллапс в конце концов станет для Путина неотложной и неизбежной реальностью, однако сторонникам Украины не стоит ожидать, что этот момент наступит в ближайшее время, подчеркивают эксперты.

Переговоры по завершению войны России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал прогноз, согласно которому переговоры между Киевом и командой Трампа по завершению российско-украинской войны могут начаться уже в феврале. Ожидается дальнейшее развитие событий.

США способны ввести новые санкции против России, если она откажется от переговоров с Украиной, сказал американский президент Дональд Трамп. По словам Трампа, он в скором времени поговорит с Путиным и готов к встрече в любое время.

После переговоров с Путиным Трамп поймет, что глава Кремля недоговороспособен, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Вашингтону следует усилить поддержку Киева, чтобы украинская армия нанесла военное поражение России.

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