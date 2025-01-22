Стамбульский ультиматум от Путина: Зеленский сделал заявление и раскрыл детали

Беларусь готовила свою инициативу относительно Украины, но агрессор Россия выдвинула повторный ультиматум, сказал Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/stambulskiy-ultimatum-ot-putina-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-i-raskryl-detali-10632875.html Ссылка скопирована

Прямых переговоров в Стамбуле с Путиным никогда не было - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное из заявления Зеленского:

РФ в Стамбуле требовала от Украины капитуляции

Прямых переговоров с Путиным в Стамбуле не было

Украину на консультации в Стамбуле уговорил Эрдоган

Глава Кремля Владимир Путин часто говорит о своем якобы намерении вернуться к "Стамбульским договоренностям". Однако в Турции Киев и Москва не проводили переговоров на уровне лидеров государств. Консультации в Стамбуле были попыткой РФ принудить Украину к капитуляции, там украинское государство не единожды слышало "требования" о дескать, смене власти, "признании" Донбасса российским, нейтралитете и другие ультиматумы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе встречи с представителями Международного медиасовета в Давосе он рассказал, что прямых переговоров между ним и Путиным в Стамбуле не было.

видео дня

"Нет никаких турецких переговоров, поскольку я президент, я переговорщик, а в России он переговорщик – Путин. Так что я никогда не встречался в Турции с Путиным", - сказал глава государства.

Какие ультиматумы выдвигала РФ

По словам Зеленского, переговоры в Стамбуле более уместно назвать "ультиматумами Путина".

"Они (Россия, - ред.) сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Так что я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс — это Россия, мы должны признать. Потом мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели. нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать все оружие, от артиллерии, все что до 20 км мы должны разрушить и отдать им. Поэтому, никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы", - объяснил Зеленский.

Кратко о Формуле мира Зеленского / Инфографика: Главред

Также он уточнил, что была еще и определенная инициатива со стороны Беларуси, однако Кремль выдвинул повторный ультиматум.

"Потом в Турции они хотели организовать и президент Эрдоган просил меня: "Пожалуйста, они должны сесть поговорить". Я сказал: "Хорошо, если вы хотите, они будут говорить". Они пришли и снова выдвинули ультиматум. Итак, мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры по завершению войны России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал прогноз, согласно которому переговоры между Киевом и командой Трампа по завершению российско-украинской войны могут начаться уже в феврале. Ожидается дальнейшее развитие событий.

США способны ввести новые санкции против России, если она откажется от переговоров с Украиной, сказал американский президент Дональд Трамп. По словам Трампа, он в скором времени поговорит с Путиным и готов к встрече в любое время.

После переговоров с Путиным Трамп поймет, что глава Кремля недоговороспособен, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Вашингтону следует усилить поддержку Киева, чтобы украинская армия нанесла военное поражение России.

Другие новости:

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". .Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред