Без уксуса: как отмыть уплотнитель стиральной машины

Вы узнаете:
- Как отмыть резинку стиральной машинки
- Чем можно заменить магазинные средства
Резинка на дверце стиральной машины - это очаг размножения бактерий и плесени, если его регулярно не чистить. Если плесень разрослась в этом месте, ее можно удалить с помощью этого дешевого и простого способа.
Эксперт по уборке Дебби Янг из Scrub Hub, вместо того, чтобы использовать жесткий отбеливатель, говорит, что есть простая и эффективная альтернатива прямо в ваших кухонных шкафах.
Она рекомендует использовать таблетки для посудомоечных машин - то, что во многих домах всегда есть наготове.
Таблетки для посудомоечных машин, фантастически эффективно справляющиеся с жиром, пятнами и запахами в посудомоечных машинах, так же легко справляются с очисткой стиральной машины.
"Вам не нужно нанимать профессионала для разборки и глубокой очистки машины или использовать дорогие моющие средства для стиральных машин. Традиционные таблетки для посудомоечных машин - это дешевый и эффективный вариант", - отметила эксперт.
Как отмыть резинку стиральной машинки?
Убедитесь, что ваша стиральная машина пуста, и засыпьте одну или две таблетки для мытья посуды прямо в барабан.
Налейте немного воды в дозатор и выберите для машины температуру 90 градусов, а затем запустите цикл стирки.
После стирки возьмите чистую тряпку или губку и хорошенько протрите резиновый уплотнитель - засохшая плесень удалится без труда.
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Чем опасна плесень?
Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза.
Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, различных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека.
Одним из основных признаков заражения могут стать:
- насморк,
- чиханье,
- кашель,
- воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);
- стало тяжелее дышать.
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