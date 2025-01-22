Без уксуса: как отмыть уплотнитель стиральной машины

Вместо того, чтобы использовать жесткий отбеливатель, есть простая и эффективная альтернатива.

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Как отмыть уплотнитель стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как отмыть резинку стиральной машинки

Чем можно заменить магазинные средства

Резинка на дверце стиральной машины - это очаг размножения бактерий и плесени, если его регулярно не чистить. Если плесень разрослась в этом месте, ее можно удалить с помощью этого дешевого и простого способа.

Эксперт по уборке Дебби Янг из Scrub Hub, вместо того, чтобы использовать жесткий отбеливатель, говорит, что есть простая и эффективная альтернатива прямо в ваших кухонных шкафах.

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Она рекомендует использовать таблетки для посудомоечных машин - то, что во многих домах всегда есть наготове.

Таблетки для посудомоечных машин, фантастически эффективно справляющиеся с жиром, пятнами и запахами в посудомоечных машинах, так же легко справляются с очисткой стиральной машины.

"Вам не нужно нанимать профессионала для разборки и глубокой очистки машины или использовать дорогие моющие средства для стиральных машин. Традиционные таблетки для посудомоечных машин - это дешевый и эффективный вариант", - отметила эксперт.

Как отмыть резинку стиральной машинки?

Убедитесь, что ваша стиральная машина пуста, и засыпьте одну или две таблетки для мытья посуды прямо в барабан.

Налейте немного воды в дозатор и выберите для машины температуру 90 градусов, а затем запустите цикл стирки.

После стирки возьмите чистую тряпку или губку и хорошенько протрите резиновый уплотнитель - засохшая плесень удалится без труда.

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Чем опасна плесень? Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза. Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, различных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека. Одним из основных признаков заражения могут стать: насморк,

чиханье,

кашель,

воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);

стало тяжелее дышать.

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