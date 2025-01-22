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В 2025 году полноценно запустят систему е-Консул за границей: список услуг

Виталий Кирсанов
22 января 2025, 15:27
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Андрей Сибига сообщил о планах МИД уже весной начать выдачу за границей водительских прав.
е-Консул
В 2025 году полноценно запустят систему е-Консул / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда запустят новые цифровые сервисы в системе е-Консул
  • Какие будут виды услуг в системе е-Консул

В Министерстве иностранных дел Украины планируют в 2025 году значительно расширить предоставление консульських услуг через систему е-Консул. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

Речь в частности идет о планах МИД запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

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"Это означает, что в е-Консул можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости - добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий", – отметил он.

Министр также анонсировал запуск в течение полугода новых цифровых сервисов в системе е-Консул, касающихся наиболее востребованных услуг.

По словам главы МИД, уже в феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с "Новой Почтой".

Андрей Сибига также сообщил о планах МИД уже весной начать выдачу за границей водительских прав.

Во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за границей, которая будет включать государственную регистрацию рождения, приобретение гражданства Украины по рождению, регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

Министр подчеркнул, что в этот же срок в украинских дипучреждениях должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНОКПП) и ID-карты.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как сообщал Главред, чем дольше длится война, тем больше причин остаться за границей появляется у значительной части украинских беженцев. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун

Аналитики миграционной компании International Expert считают, что многие люди после войны могут "жить на две страны". Речь идет об украинцах, которые сейчас получили за границей вид на жительство или даже второе гражданство. После войны эти люди будут активно возвращаться к семьям в Украину.

С февраля 2022 года более 7,5 млн украинцев выехали за границу и продолжают находиться там из-за войны. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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