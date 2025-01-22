Взрывы гремели в шести областях: РФ атаковала Украину десятками ударных дронов

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы ВСУ.

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ВСУ отражают атаки дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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ВСУ сбили 65 ударных беспилотников РФ

В результате ночной вражеской атаки обошлось без жертв и пострадавших

Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на среду 99-ю ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В результате 65 из них удалось сбить, а 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий, сообщается в Telegram ВС ВСУ.

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"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 10.00 подтверждено, что сбито 65 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Предварительно, в результате ночной вражеской атаки обошлось без жертв и пострадавших. В то же время повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные здания, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Специальные службы ликвидируют последствия повреждений.

/ t.me/kpszsu

Воздушные атаки РФ - последние новости по теме

Напомним, ранее РФ запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локационно потеряны).

Ранее сообщалось, что в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.

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