Лукашенко 'полностью готов' позволить Путину бить ядеркой из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность того, может ли Россия разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
"Путин никогда не применит оружие, размещенное в Беларуси, без согласия президента Беларуси", - рассказал Лукашенко в интервью BBC.
Также белорусский диктатор рассказал, позволит ли использовать ядерное оружие с территории Беларуси.
"Я полностью готов, иначе зачем это оружие? Но только если сапог одного солдата ступит на территорию Беларуси. Мы не планируем никого атаковать", - ответил Лукашенко.
Ядерные угрозы от России - последние новости
Напомним, что эксперт Андрей Золотарев назвал условия, при которых Путин нажмет на "красную кнопку". Он считает, что российский диктатор готов переступить все допустимые границы и использовать ядерное оружие, если США дадут зеленый свет для ударов дальнобойным оружием по территории РФ.
У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США. Как сообщают пропагандисты ТАСС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что, мол, если США начнут принимать меры, направленные на возобновление ядерных испытаний.
В МИД заявили, что РФ готовит удары по ядерным объектам Украины, ведь Россия имеет полное доминирование в воздухе. Андрей Сибига сообщил, что Украина настаивает на отмене любых ограничений на удары ракетами дальнего радиуса действия по военным объектам на российской территории.
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