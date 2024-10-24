Лукашенко 'полностью готов' позволить Путину бить ядеркой из Беларуси

Белорусский диктатор раскрыл планы РФ на удары ядеркой с территории Беларуси.

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Лукашенко заявил о ядерных ударах с территории Беларуси / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность того, может ли Россия разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Путин никогда не применит оружие, размещенное в Беларуси, без согласия президента Беларуси", - рассказал Лукашенко в интервью BBC.

Также белорусский диктатор рассказал, позволит ли использовать ядерное оружие с территории Беларуси.

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"Я полностью готов, иначе зачем это оружие? Но только если сапог одного солдата ступит на территорию Беларуси. Мы не планируем никого атаковать", - ответил Лукашенко.

Что известно о ядерном оружии / Инфографика: Главреда

Ядерные угрозы от России - последние новости

Напомним, что эксперт Андрей Золотарев назвал условия, при которых Путин нажмет на "красную кнопку". Он считает, что российский диктатор готов переступить все допустимые границы и использовать ядерное оружие, если США дадут зеленый свет для ударов дальнобойным оружием по территории РФ.

У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США. Как сообщают пропагандисты ТАСС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что, мол, если США начнут принимать меры, направленные на возобновление ядерных испытаний.

В МИД заявили, что РФ готовит удары по ядерным объектам Украины, ведь Россия имеет полное доминирование в воздухе. Андрей Сибига сообщил, что Украина настаивает на отмене любых ограничений на удары ракетами дальнего радиуса действия по военным объектам на российской территории.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

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