Лукашенко выдал циничное объяснение, почему он не поддержал Украину в войне с РФ

Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями.

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Почему Лукашенко не поддержал Украину на войне / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram-канал "ПУЛ первого"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вела себя враждебно по отношению к Минску, а потому его власти поддерживают Россию в войне.

Лукашенко отметил, что "Украина ввела санкции против Беларуси "раньше англосаксов, а также якобы запретила полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины", говорится в интервью BBC.

Лукашенко также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями, а также якобы арестовала 75 большегрузов вместе с людьми.

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"Мне пришлось осуществлять спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых людей они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия - наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно. Точно так же, как вы заявляете, что будете поддерживать Украину", - заявил он.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Беларусь и война РФ против Украины - последние новости

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко разразился угрозами о "самом опасном оружии" РФ. Россия может вытащить с военных складов свое "самое опасное оружие", если войска НАТО появятся в Украине. Такое развитие событий "спрогнозировал" самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко испугался потери половины Беларуси собрался на переговоры Украины и РФ. Он также отметил, что война в Украине - проблема и Беларуси, а в результате российско-украинских договоренностей РБ вообще может остаться без "половины страны". Лукашенко также хочет пойти на переговоры Киева и Москвы.

Лукашенко оконфузился поддержкой ядерной доктрины Путина. Самопровозглашенный лидер Беларуси также выдал бред о том, что западные ракеты якобы "уже бы бомбили нас, особенно Россию", если бы не заявления диктатора Путина.

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