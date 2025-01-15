РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-55СМ с макетами боевых частей, отметили аналитики.

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Россия запустила по Украине ракеты-пустышки Х-55СМ / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, t.me/andrii_nebytov

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Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-55СМ с макетами боевых частей

Обычно ракеты оснащены ядерными боеголовками, но во время атаки были без ядерных зарядов

Цель использования таких ракет - создание ложных целей для украинской ПВО

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 15 января российские войска применили крылатые ракеты Х-55СМ с массо-габаритными макетами боевых частей. Целью таких действий является попытка запутать украинскую противовоздушную оборону. Об этом пишет издание Defense Express.

Как отметили аналитики, ракеты были запустили с самолетов Ту-95МС из пускового района Волгоградской области. Аналогичные ракеты Х-55СМ Россия использовала и ранее, в частности во время атак 25 и 13 декабря 2024 года.

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Х-55СМ является модернизированной версией ракеты Х-55 с улучшенной дальностью до 3500 км благодаря дополнительным топливным бакам. Хотя эти ракеты обычно оснащаются ядерными боеголовками, во время атаки по Украине они не имели таких зарядов.

"Цель использования этих ракет, которые несут только металлическую "болванку" - запутать украинские силы противовоздушной обороны, то есть быть ложной целью", - говорится в материале.

В Defense Express также отметили, что модификация ракеты была разработана еще в 1987 году и продолжает производиться в России после распада СССР. С ноября 2022 года Россия активно использует ракеты Х-55 и их модификации для атак по Украине.

Чем РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Ракетная атака РФ по Украине 15 января - что известно

Напомним, в ночь на 15 января Россия атаковала Львовскую область крылатыми ракетами. Вражеские ракеты "Калибр" попали в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Также президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной массированный российский удар по Украине, мишенями стали энергетические объекты, в частности газовая инфраструктура. Россия запустила более 40 ракет, из которых было уничтожено не менее 30, а также более 70 ударных дронов. Благодаря работе украинской ПВО удалось сохранить стабильную работу энергосистемы.

Как сообщал Главред, враг пытался попасть по газохранилищу на западе Украины, но не удалось, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. Газохранилище находится глубоко под землей, и даже ракета "Кинжал" не способна достичь цели.

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