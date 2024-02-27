Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

Что произошло в Украине и мире во вторник, 27 февраля? Читайте о самом важном.

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Читайте главные новости за 27 февраля на Главреде / коллаж Главреда. Фото: Телеграмм командующего Воздушных сил, ОП, сайт НАТО

Пользуясь падением поддержки со стороны Запада Украины и дефицитом боеприпасов в ВСУ, Россия перехватила стратегическую инициативу на поле боя.

В то же время украинские войска в очередной раз продемонстрировали мастерство и сбили очередной вражеский Су над линией фронта.

Тогда как в НАТО едва ли не впервые серьезно допустили ввод своих войск на территорию Украины.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 27 февраля - читайте на сайте Главред

РФ вернула себе стратегическую инициативу на поле боя

Российские оккупанты вернули себе инициативу на всем театре военных действий. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны. И если Украина будет вынуждена проводить активную оборону по всей линии фронта в 2024 году, то РФ еще больше переберет на себя стратегическую инициативу.

ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34

Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит на восточном направлении. Командующий Воздушных сил Николай Олещук посоветовал российским оккупантам, чтобы они перед каждым вылетом прощались с родными, ведь каждое их поднятие в воздух может стать последним.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию / Фото: @V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 февраля, прибыл в Саудовскую Аравию. О визите ни украинские, ни иностранные СМИ не писали. Среди тем, которые обсуждали стороны, была "формула мира" Зеленского и содействие обмену пленными с Россией.

ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов

Российские оккупанты продолжают продвигаться вблизи Авдеевки в Донецкой области. Украинские военные были вынуждены отойти от населенных пунктов Степное и Северное. Враг начал захватывать эти населенные пункты после того, как украинские военные вышли из Ласточкино.

Операция "Майдан-3"

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что Россия рассчитывает на кульминацию своей информационной спецоперации против Украины в ближайшие недели. Отмечается, что к первой половине июня России надеется расшатать ситуацию в стране и нанести Украине военное поражение на Востоке.

Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурное, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме

В Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по поводу задержки одобрения законопроекта с многомиллиардной помощью Украине. По результатам разговора спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что помощь Украине якобы будет "своевременной".

Разговаривая с репортерами, Джонсон назвал встречу с Байденом "откровенной и честной". Также политик отметил, что он настаивал перед Байденом на необходимости плана по границе.

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