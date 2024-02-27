УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

Яна Ставская
27 февраля 2024, 22:23
Что произошло в Украине и мире во вторник, 27 февраля? Читайте о самом важном.
Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля
Читайте главные новости за 27 февраля на Главреде / коллаж Главреда. Фото: Телеграмм командующего Воздушных сил, ОП, сайт НАТО

Пользуясь падением поддержки со стороны Запада Украины и дефицитом боеприпасов в ВСУ, Россия перехватила стратегическую инициативу на поле боя.

В то же время украинские войска в очередной раз продемонстрировали мастерство и сбили очередной вражеский Су над линией фронта.

Тогда как в НАТО едва ли не впервые серьезно допустили ввод своих войск на территорию Украины.

видео дня

Что произошло в Украине и мире за сутки 27 февраля - читайте на сайте Главред

РФ вернула себе стратегическую инициативу на поле боя

Российские оккупанты вернули себе инициативу на всем театре военных действий. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны. И если Украина будет вынуждена проводить активную оборону по всей линии фронта в 2024 году, то РФ еще больше переберет на себя стратегическую инициативу.

ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34

Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит на восточном направлении. Командующий Воздушных сил Николай Олещук посоветовал российским оккупантам, чтобы они перед каждым вылетом прощались с родными, ведь каждое их поднятие в воздух может стать последним.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию / Фото: @V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 февраля, прибыл в Саудовскую Аравию. О визите ни украинские, ни иностранные СМИ не писали. Среди тем, которые обсуждали стороны, была "формула мира" Зеленского и содействие обмену пленными с Россией.

ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов

Российские оккупанты продолжают продвигаться вблизи Авдеевки в Донецкой области. Украинские военные были вынуждены отойти от населенных пунктов Степное и Северное. Враг начал захватывать эти населенные пункты после того, как украинские военные вышли из Ласточкино.

Операция "Майдан-3"

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что Россия рассчитывает на кульминацию своей информационной спецоперации против Украины в ближайшие недели. Отмечается, что к первой половине июня России надеется расшатать ситуацию в стране и нанести Украине военное поражение на Востоке.

Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурное, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме

В Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по поводу задержки одобрения законопроекта с многомиллиардной помощью Украине. По результатам разговора спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что помощь Украине якобы будет "своевременной".

Разговаривая с репортерами, Джонсон назвал встречу с Байденом "откровенной и честной". Также политик отметил, что он настаивал перед Байденом на необходимости плана по границе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине НАТО Саудовская Аравия Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

22:56 Украина
Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

22:23 Украина
Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме: появились первые результаты

Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме: появились первые результаты

21:03 Мир
Все главные новости

Популярное

“Будет очень громко”: названо 7 городов Украины, где начнется “пекло” 16080

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N 7792

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

Враг уже близко : оккупанты приблизились к еще одному городу 7259

"Враг уже близко": оккупанты приблизились к еще одному городу

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться 6300

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться

Последние новости

22:56

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

22:23

"Надо признать объективно": эксперт оценил последствия отступления ВСУ возле Авдеевки

22:23

Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

21:59

"Бригады остаются "голыми": Жданов рассказал, когда армия Украины пойдет в контрнаступление

21:49

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - МаринуцаЕсли Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - Маринуца
21:25

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ

21:20

Три упражнения: как тренируется Дженнифер Энистон для великолепного телаВидео

21:03

Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме: появились первые результаты

21:00

Обороняла Авдеевку два года: первая бригада отошла на ротацию

Реклама
20:52

Французские войска могут отправить в Украину: в МИД Франции назвали условие

20:48

"Снова фейковые уголовные дела и давление на бизнес": социолог об обысках ГБР в "Синево"

20:29

Шойгу заявил о взятии Крынок: эксперт рассказал, что на самом деле там происходит

20:14

Что нужно съесть 28 февраля, чтобы избавиться от недугов: приметы и запреты дня

20:11

Стоит готовиться к сложным решениям: в 3 ОШБр спрогнозировали ситуацию на фронте

19:56

Отбелит и уничтожит микробы: как идеально постирать полотенца

19:32

Лунный календарь на 28 февраля: к чему стоит подготовиться в начале дня

19:32

Украину "раскалит" до +17: в каких регионах будет теплее всего

19:30

Истинно украинское блюдо: девушка показала, как приготовить качану кашу

19:28

Гороскоп на март 2024: Водолеев ждут судьбоносные события в первый месяц весныВидео

19:10

Мы вошли в критическую фазу войнымнение

Реклама
19:06

"Вышеградская четверка" "вспыхнула" из-за Украины: Орбан отметился странным заявлением

18:48

Операция "Майдан-3": разведка "слила" план РФ по расшатыванию ситуации в Украине

18:40

Пашинский закупал вооружение для армии по вдвое завышенной цене и занимался дискредитацией Госаудитслужбы – расследование

18:25

Вечно молодая: Осадчая показала редкие снимки с мамойФото

18:10

Как скрыть синеву под глазами: девушка показала удачный лайфхак в макияже

18:02

В России ритуальные агентства отказываются проводить похороны Навального

18:02

Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

17:55

Поляки задержали Ткача на границе: снимал сюжет о торговле Польши с РФ

17:45

Финансовый гороскоп на март: Девам - проблемы с деньгами, Ракам - неопределенность

17:42

Попали в ловушку: ВСУ заблокировали штурмовые отряды россиян в районе Авдеевки

17:37

"Вы опять промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно утер нос дипломатам РФ

17:14

"Каждая третья рота - штурмовая": в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

17:08

У хирурга, которого защищал Киркоров, умер известный российский продюсер

16:58

РФ может пойти на крайние шаги: в Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья

16:56

Медведева "порвало" от предложения Макрона ввести в Украину войска НАТО

16:44

Сделал приятно: диктатор Путин засыпал любовницу подарками

16:39

Как вырастить киви дома: тропический сад на подоконнике

16:35

"Много предателей": эксперт рассказал, кто "слил" информацию о контрнаступлении ВСУ

16:34

"Будет реванш": украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войныВидео

16:20

Стабилизировали оборону в 3 точках: генерал рассказал об успехе в районе Авдеевки

Реклама
16:16

Наступление врага продолжается: ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов

16:15

Украину накроет антициклон: синоптик сказала, где будет +17, а где морозы

15:56

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию говорить о "формуле мира " и пленныхФото

15:55

Больше нет самолета: украинские силы уничтожили еще один российский Су-34

15:54

Украинский голос Dota 2 Роман "Skevich" Паскевич — внутри игры вместе с FAVBET реклама

15:40

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

15:36

"Это ультиматум": Лавров истерит и-за предложения Зеленского по "саммиту мира"

15:29

Почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50: в ВСУ назвали причину

15:22

Генштаб уточнил потери РФ после слов Зеленского: как подсчитывают данные

15:20

"Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять