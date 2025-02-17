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Могут начаться проблемы со здоровьем: что нельзя делать 18 февраля

Ангелина Подвысоцкая
17 февраля 2025, 17:38
57
Что можно делать 18 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.
приметы
Что нельзя делать 18 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день яркая и звездная ночь
  • Какую одежду нельзя обрезать в этот день
  • Что нужно приготовить 18 февраля

18 февраля церковь почитает память святого Льва, Папы Римского. Как сообщает Главред, он был очень образованным человеком. Он выполнял дипломатические миссии от имени предыдущих понтификов. Святой Лев активно выступал против ереси монофизитов.

Он лично встретился с вождем гуннов Аттилой, который вторгся в Италию и убедил его не нападать на Рим. Лев Великий также смог убедить вандалов не уничтожать город и не убивать жителей.

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Что можно делать 18 февраля

  • В этот день нужно обрызгать хлев священной водой и разложить в углах сена или соли. Считается, что это защитит животных от болезней.
  • В этот день нужно зажечь свечи, принесенные из церкви. Предки верили, что это защитит дом от нечистой силы.
  • В этот день нужно приготовить печенье в форме птиц. Этой выпечкой нужно угостить родных.

Что нельзя делать 18 февраля

1. Нельзя 18 февраля шить, стирать и прясть. Считается, что это притянет проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 18 февраля ссориться. Иначе это приведет к затяжному конфликту.

3. Нельзя 18 февраля стричься. Предки верили, что это может отнять жизненную силу и энергию.

4. Нельзя 18 февраля рассказывать сон, приснившийся в эту ночь, если хотите, чтобы он сбылся.

Приметы 18 февраля

  • Если в этот день птицы активно поют, то весна будет теплой.
  • Если в этот день собаки громко воют, то это к плохой новости.
  • Если в этот день куры рано садятся на насест, то погода будет холодной.
  • Если в этот день яркая и звездная ночь, то придет новое похолодание.

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