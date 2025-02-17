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Что носить женщине с пышной грудью - стильные решения для настоящих красавиц

Марина Иваненко
17 февраля 2025, 20:18
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Что надеть, если у тебя большая грудь, чтобы выглядеть гармонично? Главные лайфхаки по вырезам, тканям и аксессуарам для женщин с пышным бюстом.
женщины с пышной грудью
Что надеть, если у тебя большая грудь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что лучше одевать женщинам с пышными формами
  • Что нельзя носить женщинами с большой грудью

Пышный бюст - один из элементов идеальной фигуры. Однако не все женщины считают такой "подарок" от Бога гордостью, а для некоторых - это действительно проблема. Ведь большую грудь в одежде необходимо подать правильно. Обладательницы пышных форм очень часто прячут зону декольте, или же наоборот оголяют ее до неприличия. Главред объяснит, что обязательно следует учитывать женщинам.

На ютуб канале Inna Vikhorova девушка рассказывает о главных проблемах при выборе одежды для девушек с пышными формами и что носить женщине с пышной грудью.

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Что надеть, если у тебя большая грудь?

Вырезы

Для обладательниц пышного бюста лучше всего подходят низкие вырезы, однако не слишком. Нужно отметить и то, что максимально глубокий V-образный вырез будет выглядеть максимально вульгарно и не этично. Необходимо четко понимать баланс между низким и глубоким вырезом, для того, чтобы не акцентировать внимание на грудь. Нижняя точка выреза должна заканчиваться над угловинкой на груди. Правильно подобранный V-образный вырез позволит подчеркнуть ваши прелести и визуально сделать их более аккуратными, вытянет силуэт, раскроет плечи. Если выбирать одежду более закрытую, то она может визуально укорачивать вам шею и даже слегка увеличить грудь, а наша задача - наоборот сделать ее визуально меньше.

Объемы

Блогер советует избегать чрезмерного количества объема в верхней части одежды. Не стоит экспериментировать с жабо, объемными накладными карманами, рюшами, шалями, пышными воротниками и другими декоративными элементами, поскольку они будут создавать лишний объем в груди. Кроме того, стоит осторожно относиться к выбору украшений, особенно объемных. Лучше всего выбирать минималистичные кулончики, подвески, потому что объемное ожерелье, опять же, добавит объема там, где мы пытаемся его скрыть.

Принты

Орнамент, большой горох, большая полоска, фото любимого актера, которое размещено именно на верхней части блузы или футболки способны сыграть с вами неудачную шутку. Лучше отдать предпочтение чистым цветам, без принтов, поскольку они не привлекают внимания к области груди. Следите за тем, чтобы ваша одежда была качественной, не выбирайте одежду из атласных тканей.

Табу или что нельзя одевать женщинам с пышными объемами

  1. Накладные карманы и воланы на груди - привлекают еще больше внимания к пышным формам.
  2. Атласные ткани, которые игрой света акцентируют внимание на большой груди.
  3. Яркие пояса и ремни, которые застегиваются под грудью.
  4. Маленький круглый вырез у основания.
  5. Воротник-хомут, который будет вдобавок создавать объем еще и выше груди. Если у вас еще и объемные бедра, то вы вообще будете выглядеть как колобок, поэтому этого лучше избегать.
  6. Майки с тонкими бретельками. Стоит обратить внимание на майки с широкими бретелями или же со средней ширины.
  7. Массивные украшения на шею.

Больше советов для женщин:

О канале Inna Vikhorova

Канал создан в 2013 году. На сейчас подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для различных типов фигур.

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