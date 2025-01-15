Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Более 80% женщин ошибаются: как определить размер груди правильно

Анна Косик
15 января 2025, 14:13
53
Не все понимают, как измерить размер груди, чтобы не ошибиться и правильно подобрать нижнее белье.
Грудь, сантиметр
Как измерить размер груди в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как определить объем груди
  • Что указывает на размер груди

Правильный выбор белья для женщин очень важен не только с точки зрения эстетики, но и здоровья. Несмотря на это мало кто на самом деле знает, как понять, какой у тебя размер груди - 1,2, 3 или женщина является обладательницей еще более пышных форм.

Главред узнал, что определить размер груди на самом деле довольно просто. Действенными советами поделилась эксперт в вопросе выбора бюстгальтеров в эфире "Сніданку з 1+1".

видео дня

Для определения размера груди нужно сделать несколько простых измерений, а именно измерить объем груди чуть ниже самой выпуклой части и объем непосредственно под грудью.

Отнимите большее значение обхвата от меньшего и вы получите разницу, которая соответствует размеру чашки:

  • 10-12 см - A (1 размер)
  • 12-14 см - B (2 размер)
  • 14-16 см - C (3 размер)
  • 16-18 см - D (4 размер)
  • 18-20 см - E (5 размер)
  • 20-22 см - F (6 размер)

Важно проводить подобные измерения периодически, ведь нет четкого определения, до скольки лет растет грудь, это очень индивидуально. При этом, в зависимости от состояния здоровья и развития организма у женщины размер может меняться.

Читайте также:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

женская грудь лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Запрет на переговоры с Путиным: в МИД указали на деталь в переговорах о мире

Запрет на переговоры с Путиным: в МИД указали на деталь в переговорах о мире

15:16Украина
Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленных

Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленных

14:59Украина
Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

14:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито

Последние новости

15:16

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

14:59

Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленных

14:50

"Маленький Позитивчик": Алексей Завгородний впервые стал отцом - фото младенца

14:42

Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

14:13

"Порошенко нарядился в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне" - Гладких

От морозов -15 до сильного потепления: какой будет погода в феврале в УкраинеОт морозов -15 до сильного потепления: какой будет погода в феврале в Украине
14:13

Более 80% женщин ошибаются: как определить размер груди правильно

14:06

Учет 17-летних призывников: Зеленский уже подписал закон - что изменится

14:00

Поглощение Беларуси может стать "успокоительным" для Путина в обмен на перемирие с Украиной - Бульба

13:54

"Полный провал": Путин не достиг целей до 20 января - как ВСУ переиграли врага

Реклама
13:41

Надвигается антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 16 января

13:21

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

13:13

"Уже три операции": шоумен-воин Максим Нелипа получил ранение на фронте

13:12

На каком пальце правильно носить обручальное кольцо - приметы и суеверия

12:52

Ни НАТО, ни гарантий безопасности: может ли Украина остаться ни с чем - ЯгунВидео

12:52

Массированная атака по Украине: удалось ли РФ достичь своих циничных целей

12:51

Аэродромам РФ приготовиться: ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов

12:49

Звезды-двойники: кто из украинских актеров очень похожи друг на друга

12:49

Козырь в рукаве: у Байдена придумали хитрый план для переговоров с РФ - CNN

12:20

Бомба рецепт: шикарный салат из трех ингредиентов - очень бюджетное блюдоВидео

12:04

Добиваются взрыва: россияне целились по украинскому газохранилищу - что известно

Реклама
11:48

Станет в разы быстрее: как ускорить зарядку телефона

11:44

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито

11:39

Барбара Брыльска прокомментировала слухи про свою смерть

11:37

Зеленский приехал в Польшу: в чем цель визита и с кем он встретится

11:35

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Собакам - гнев, Кроликам - трудности

11:30

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какой даты

11:28

Сильные штурмы не стихают: враг уничтожил позиции ВСУ на Покровском направлении

11:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 января (обновляется)

11:12

"Оккупантам и Киев нужен": майор назвал четыре области, которые хочет захватить РФ

10:43

Ситуация критическая: часть многоквартирной застройки в Торецке оккупирована

10:37

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

10:33

Более 40 ракет и 70 дронов кошмарили Украину: Зеленский рассказал детали атаки

10:26

Могут устроить настоящий "куролес": Ягун сказал, чего ждать от ВСУ в 2025 годуВидео

10:11

Когда сеять перец на рассаду 2025: точные даты для наилучшего урожая

10:04

"Повреждения, с разрушениями": РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине

09:48

Масштабный пожар в РФ: в Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий заводВидео

09:29

Ассия Ахат появилась в сети и засветила шикарное тело

09:28

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

09:17

После грандиозного скандала: предательница Анна Asti осталась без мужа - детали

09:15

Мирные переговоры: в МИД ответили, давят ли на Киев в вопросе завершения войны

Реклама
09:01

"Залезли сами": на Покровском направлении россияне в полуокружении - детали

08:53

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

08:10

Инаугурация Трампа: через неделю многие кареты официально превратятся в тыквымнение

08:02

"Вы бы знали": Комаров засветился с журналисткой на фоне слухов о разводе

08:00

Путиниста Певцова выгоняют со всех рабочих мест в РФ

07:56

В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии: где не будет света

07:41

Армия РФ оккупировала село Янтарное в Донецкой области — DeepState

07:10

Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд

06:32

РФ атакует Украину ракетами: где слышны взрывы - все подробности

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять