Более 80% женщин ошибаются: как определить размер груди правильно

Не все понимают, как измерить размер груди, чтобы не ошибиться и правильно подобрать нижнее белье.

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Как измерить размер груди в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как определить объем груди

Что указывает на размер груди

Правильный выбор белья для женщин очень важен не только с точки зрения эстетики, но и здоровья. Несмотря на это мало кто на самом деле знает, как понять, какой у тебя размер груди - 1,2, 3 или женщина является обладательницей еще более пышных форм.

Главред узнал, что определить размер груди на самом деле довольно просто. Действенными советами поделилась эксперт в вопросе выбора бюстгальтеров в эфире "Сніданку з 1+1".

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Для определения размера груди нужно сделать несколько простых измерений, а именно измерить объем груди чуть ниже самой выпуклой части и объем непосредственно под грудью.

Отнимите большее значение обхвата от меньшего и вы получите разницу, которая соответствует размеру чашки:

10-12 см - A (1 размер)

12-14 см - B (2 размер)

14-16 см - C (3 размер)

16-18 см - D (4 размер)

18-20 см - E (5 размер)

20-22 см - F (6 размер)

Важно проводить подобные измерения периодически, ведь нет четкого определения, до скольки лет растет грудь, это очень индивидуально. При этом, в зависимости от состояния здоровья и развития организма у женщины размер может меняться.

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