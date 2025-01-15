Более 80% женщин ошибаются: как определить размер груди правильно

Вы узнаете:
- Как определить объем груди
- Что указывает на размер груди
Правильный выбор белья для женщин очень важен не только с точки зрения эстетики, но и здоровья. Несмотря на это мало кто на самом деле знает, как понять, какой у тебя размер груди - 1,2, 3 или женщина является обладательницей еще более пышных форм.
Главред узнал, что определить размер груди на самом деле довольно просто. Действенными советами поделилась эксперт в вопросе выбора бюстгальтеров в эфире "Сніданку з 1+1".
Для определения размера груди нужно сделать несколько простых измерений, а именно измерить объем груди чуть ниже самой выпуклой части и объем непосредственно под грудью.
Отнимите большее значение обхвата от меньшего и вы получите разницу, которая соответствует размеру чашки:
- 10-12 см - A (1 размер)
- 12-14 см - B (2 размер)
- 14-16 см - C (3 размер)
- 16-18 см - D (4 размер)
- 18-20 см - E (5 размер)
- 20-22 см - F (6 размер)
Важно проводить подобные измерения периодически, ведь нет четкого определения, до скольки лет растет грудь, это очень индивидуально. При этом, в зависимости от состояния здоровья и развития организма у женщины размер может меняться.
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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