Как успокоить напуганную собаку: советы от кинолога

Лучшие способы преодоления беспокойства у животных. Научитесь поддерживать своего питомца в стрессовых ситуациях.

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Как успокоить напуганную собаку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Как успокоить перевозбужденную или напуганную собаку

Какие методы будут самыми эффективными в преодолении беспокойства у собаки

Возможно, вы слышали о таком утверждении, что нельзя успокаивать испуганную или возбужденную собаку, чтобы она не поняла, что может бояться, но, как считают кинологи, такое утверждение является ошибочным, ведь нет ничего плохого в том, чтобы успокоить животное.

По словам блогера на канале Pinkpuppy перевозбужденную собаку нельзя успокоить вкусностями или игрушками. С процессом возбуждения нужно работать опосредованно. По ее словам, если уж река вышла из берегов, в русло ее мгновенно вернуть невозможно.

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Основная задача владельца домашнего любимца - держать собаку в состоянии К порогу возбуждения, на сколько это возможно.

Очень важно проанализировать все факторы, связанные с собакой: моцион и его качество, ведь можно гулять с собакой и три-четыре часа в день, но если во время прогулки человек просто сидит на лавочке, а собака бегает вокруг и занимается своими делами. Не для всех собак такая прогулка будет полезной.

Возможно, нужно добавить несколько физических упражнений, которые не будут возбуждать собаку, а наоборот, успокоят ее. Нужно обратить внимание на то, насколько обогащена среда собаки и есть ли ей куда применить свою энергию. Если собака нет возможности самостоятельно добывать себе пищу, решать какие-то задачки - это тоже будет влиять на уровень ее возбужденности.

Сертифицированный кинолог Мелисса Гудман советует объясняет, чем успокоить собаку, когда она напугана. Женщина советует позволить собаке, когда она нервничает, проверить причину ее беспокойства, а по возвращении вознаградить любимца за то, что он все исследовал и вернулся к вам.

"Если вы тоже паникуете, то, конечно, это может добавить еще большего стресса к ситуации, но спокойное предоставление комфорта и успокоение - нет. Поэтому, если ваша собака просит успокоить ее, сделайте это! Это означает, что она доверяет вам, что вы дадите ей почувствовать себя в безопасности. Именно таких отношений я хочу со своей собакой", - заявляет эксперт.

Что нельзя давать собакам / Главред

Во время стресса некоторые собаки могут убегать или прятаться. Поэтому, не удивляйтесь, когда к вам пришли гости, а ваш любимец прячется под столом. Если вы находитесь с собакой на людях и собака подходит к вам испуганная или возбужденная, она просит у вас этого успокоения и важно, чтобы она его получила. В настоящее время, в период войны, сильным стрессом для собак являются громкие звуки - взрывы, выстрелы. Собаки дрожат от страха, воют и пытаются найти себе убежище, ищут поддержки у своего хозяина.

Как снять беспокойство у собаки

Будьте рядом со своим питомцем, возле вас он будет чувствовать себя в безопасности. Отвлеките собаку от громких звуков игрой. Любимая игрушка сконцентрирует животное на развлечениях и оно успокоится и расслабится.

Легонько поглаживайте своего питомца, ведь животные хорошо чувствуют состояние своего хозяина и ваш пример позволит собаке успокоиться.

Если ситуация критическая, можно дать собаке успокоительное, которое поможет снять у собаки острый приступ паники - это могут быть таблетки, гели или специальные ошейники.

Важно, чтобы животное чувствовало вашу любовь и поддержку, с ними от легко справится даже с самым большим стрессом и самой страшной тревогой.

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О канале Pinkpuppy Pinkpuppy - школа для людей и собак, размещенная в Инстаграме. На страницу подписались более 2 тысяч человек. Блогер предлагает быстро, доказательно и гуманно решить проблемы с домашними любимцами, ведь имеет более 10 лет опыта.

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