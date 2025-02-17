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Почему не стоит выбрасывать листья клубники: диетолог ошарашил объяснением

Алёна Воронина
17 февраля 2025, 16:32обновлено 17 февраля, 17:57
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Оказывается, листья клубники можно употреблять так же, как и саму клубнику, насыщая свой организм полезными веществами и витаминами.
Клубника, девушка
Почему не стоит выбрасывать листья клубники/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Почему не стоит выбрасывать листья клубники
  • Как их можно использовать

Большинство людей во время сбора урожая клубники привыкли выбрасывать ее листья, считая, что они нигде не могут быть использованы и просто являются биологическим мусором. Но мало кто догадывается, что на самом деле эти листья выбрасывать не стоит, ведь они тоже содержат витамины и различные полезные вещества.

Съедобной является не только сама ягода, но и ее листья и стебель. Об этом рассказал американский диетолог из Алабамы Челси Эдвардс, пишет southernliving.

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Он отметил, что большинство людей при очистке клубники выбрасывают листья и стебель. Но эти части растения также можно есть, и они не просто съедобны, но и полезны. Листья клубники имеют высокое содержание витамина С, хотя сами плоды имеют более высокую концентрацию этого витамина.

"Листья содержат значительно больше полифенолов, чем сам плод. Полифенолы действуют как антиоксиданты в организме, что может помочь снизить риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Полифенолы также обладают противовоспалительным действием, - объяснил Эдвардс.

По данным американского Национального центра биотехнологической информации, использование листьев имеет ряд биологических преимуществ, включая значительную антиоксидантную активность, антибактериальное и противогрибковое действие, а также противовоспалительное действие листьев клубники.

Если вы планируете потреблять листья клубники, Эдвардс советует перед употреблением убедиться, что листья, как и ягоды, тщательно очищены. Нужно выбросить те листочки, которые потемнели, и тщательно помыть продукт перед употреблением.

"Самый лучший способ употреблять в пищу листья клубники - вместе с самими фруктами или добавлять в смузи", - говорит диетолог.

Какие полезные вещества содержит клубника
Какие полезные вещества содержит клубника/ Инфографика: Главред

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