У путиниста Киркорова начались крупные проблемы в РФ - что произошло

Филиппу Киркорову грозит очередная "отмена".

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Филипп Киркоров - отмена концерта / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Общественники выступили против выступления Филиппа Киркорова

Концерт путиниста может сорваться

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже ездил на незаконно оккупированный украинский Донбасс развлекать оккупантов, столкнулся с новой неудачей.

Напомним, проблемы путиниста начались после участия в скандальной "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

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Как сообщают российские пропагандисты, правозащитная группа "Радетель" обратилась к властям РФ, чтобы отменили концерт певца в Санкт-Петербурге, ведь "творчество Филиппа Киркорова в значительной мере представляет собой деструктивную идеологию".

"Основываясь на вышеизложенной информации, просим не допустить выступлений Филиппа Киркорова в городе Санкт-Петербурге", – написано в обращении.

Также известно, что любитель диктатора Путина планирует выступить в Санкт-Петербурге в конце апреля, а вот в марте собирается выйти на сцену на одной из российских премий.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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