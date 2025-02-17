Стас Костюшкин рассказал, куда он отправился.

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Стас Костюшкин отправился в отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Стас Костюшкин

Кратко:

Стас Костюшкин решил отдохнуть

Предатель отправился в теплые края

Российский певец Стас Костюшкин, который родом из Одессы, но предал родную Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, решил отдохнуть.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, предатель уехал в Таиланд после концерта в Кремле.

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"Улетаем в Таиланд на отдых. У нас начинаются медовые десять дней", — поделился запроданец, видимо, имея в виду, что он отдохнет вместе со своей женой, которая много лет работал у него на подтанцовке.

Также Костюшкин уточнил, что продолжает заниматься в зале, несмотря на загруженный график.

"Сегодня я вернулся со съемок в 5 утра, увидел себя в зеркале и подумал: „Ну кто такого полюбит?"", — пожаловался певец.

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Отметим, как сообщал Главред, Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.

Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.

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Кто такой Стас Костюшкин? Станислав Костюшкин — российский певец и поэт, участник дуэта "Чай вдвоём", создатель проекта "A-Dessa", предприниматель, телеведущий.

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, возил гуманитарную помощь окупантам, давал концерты в незаконно оккупированных Донецкой и Луганской областях.

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