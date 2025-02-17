Кратко:
- Стас Костюшкин решил отдохнуть
- Предатель отправился в теплые края
Российский певец Стас Костюшкин, который родом из Одессы, но предал родную Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, решил отдохнуть.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, предатель уехал в Таиланд после концерта в Кремле.
"Улетаем в Таиланд на отдых. У нас начинаются медовые десять дней", — поделился запроданец, видимо, имея в виду, что он отдохнет вместе со своей женой, которая много лет работал у него на подтанцовке.
Также Костюшкин уточнил, что продолжает заниматься в зале, несмотря на загруженный график.
"Сегодня я вернулся со съемок в 5 утра, увидел себя в зеркале и подумал: „Ну кто такого полюбит?"", — пожаловался певец.
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Отметим, как сообщал Главред, Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.
Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.
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Кто такой Стас Костюшкин?
Станислав Костюшкин — российский певец и поэт, участник дуэта "Чай вдвоём", создатель проекта "A-Dessa", предприниматель, телеведущий.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, возил гуманитарную помощь окупантам, давал концерты в незаконно оккупированных Донецкой и Луганской областях.
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