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Стас Костюшкин рассказал об оральном изнасиловании в детстве

29 мая 2020, 12:10

Солист Чай Вдвоем Стас Костюшкин публично объявил, что в детстве незнакомец устроил групповое изнасилование с участием Стаса.

Стас Костюшкин
Стас Костюшкин / Youtube Алена, блин!

Музыкант солист Чай Вдвоем Стас Костюшкин признался, что был изнасилован мужчиной во втором классе, когда ему было около 8 лет - незнакомец устроил им с друзьями групповое изнасилование, угрожая смертью.

Стас Костюшкин раскрыл правду о своем детстве в интервью на программе Алена, блин!

Причем, его родственники неожиданно сильно негативно отнеслись к признаниям, и осудили его решение, когда он в первый раз заговорил об этом. Сейчас Стас объяснил, что рассказывает это из-за страза за своих детей - чтобы они не попали в такую ситуацию, и не боялись, как он.

"Звонили все родственники. Спрашивали: "Зачем ты это рассказал?". Я тогда ответил, что озвучил это по причине страха. Страха за сыновей", - заявил Костюшкин.

Все произошло, когда маленький Стас играл с друзьями в достаточно уединенном месте.

"Мы впятером поехали на поле. Нам по восемь лет. Мы играем, а потом я вижу, что кто-то идет. Здоровый парень. Я сразу побежал в палисадник. Он, увидев меня, говорит: "Пацан, ты вернешься?". Я стою, мне безумно страшно. Я понимаю, что ничего хорошо не может быть", - рассказал певец.

Мужчина достаточно сильно напугал Стаса: "Ты тогда родителям вот этих четверых передай, где я их закопал".

Стас тогда понял, что сейчас его друзей убьют.

"У меня трясутся ноги, но я вернулся обратно. А он говорит: "Все ложитесь". Он нас положил всех на землю, скомандовал открыть рты. Мы открыли... ", - говорит он.

Певец рассказал, как мужчина совершил оральное насилие над каждым из них.

"Я тогда еще пытался спрашивать, зачем он это делает. Я не понимал, зачем это происходит, и что это", - шокировал подробностями музыкант.

Певец рассказал, что по сей день помнит, как от насильника пахло табаком, и он не забыл ничего с того ужаса.

"Мне сейчас 48 лет, я ничего не забыл, я все помню. Мы тогда ушли и договорились никогда никому об этом не говорить", - поведал исполнитель.

Они понимали, что ничего хорошего только что не произошло, но рассказывать об этом взрослым побоялись.

Стас Костюшкин рассказал, что когда все закончилось, они увидели, что недалеко была целая банда - они его ждали. И скорей всего он сделал это на спор - дети еще тогда поняли, что их могли бы убить, если бы они отказались.

В итоге, он сказал, что он бы убил того, кто бы мог сделать такое с его ребенком.

Стас Костюшкин - Алена, блин! смотреть онлайн интервью 28-05-2020:

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