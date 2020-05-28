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Тоня Матвиенко стала жертвой домогательств в 19 лет

28 мая 2020, 18:30

Дочка известной украинской певицы Нины Матвиенко рассказала, как ее пытались изнасиловать в больнице.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко неожиданно призналась, что ее пытались изнасиловать, когда она с ребенком пришла в больницу в 1999 году.

Молодая мать Тоня Матвиенко стала целью домогательств врача, который работал в Охматдет, рассказала 39-летняя певица во время эфира с Олей Поляковой.

Врач решил, что она согласится на все, потому что "нагуляла" ребенка.

"Однажды случилась неприятность. Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня домогаться – в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет, все были на даче, никому позвонить. И он себе решил, что я такая дура малолетка, родила, потому что бродила где-то. Он сказал: "Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы", - сказал он.

У девушки была паника и истерика, она не знала, что делать, но в итоге, решающими стали 2 фактора - ее упоминание о том, что она же дось Нины Матвиенко, и тот факт, что для решения проблем в Охматдет приехал ее брат.

"Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что это такая травма. Я тогда сказала: "Ты что! Да у меня мама Нина Матвиенко!" И это мне помогло", - сказала Тоня.

Напомним, что первая ее беременность в 17 лет была по большой любви, и сейчас ее дочке Уляне уже 21 год. Однако Тоня Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна - сначала они жили в гражданском браке, но когда в 2016 году она родила ему дочку Нину, они поженились.

Ранее дочь Успенского Татьяна раскритиковала решение присвоить государственной премии имя Эдуарда Успенского. Татьяна Успенская назвала отца "тираном".

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