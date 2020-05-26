"Был тираном": Успенская раскрыла настоящее лицо отца

Татьяна Успенская / Instagram

Дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского Татьяна не полкнилась сделать открытый ответ на объявление Государственной Детской библиотеки в России, которая намеревалась создать государственную премию имени Эдуарда Успенского.

Свое открытое письмо она опубликовала в издании sobesednik.ru.

"Дочь писателя Татьяна Успенская призналась: она категорически против присвоения престижной премии имени её знаменитого отца", - говорится в сообщении.

Дочь знаменитого писателя написала много неприглядных вещей - от того, что ее отец применял домашнее насилие к ней и ее матери, а также злоупотреблял алкоголем, до того, что она сомневалась в его психологическом здоровье.

Также, по словам Татьян Эдуард Успенский оказался сторонником секты, которую поддерживал финансово и рекламировал.

"Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д…

К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него "лечение", поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей", - пишет Татьяна.

"Мой отец был домашним тираном. Поэтому считаю, что престижная премия в области детской литературы не может носить имя человека, который из года в год занимался домашним насилием. Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию? Как можно смешивать имя человека, который занимался домашним насилием, с вечными ценностями? Тогда получается, что любой человек, достигший высокого социального статуса, может делать всё, что угодно?", – объяснила свою позицию Татьяна.

Напомним, Эдуард Успенский умер в 2018 году. Его дочь Татьяна даже сейчас не особо хочет вспоминать о нем, и иметь что-то общее - по ее словам она знала его другим, а не просто как автора детских сказок.