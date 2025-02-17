Жена Дмитрия Комарова показала свое новое увлечение на фоне слухов о разводе

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- Александра Кучеренко начала заниматься фламенко
- Модель часто меняет свои увлечения
Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко поделилась с поклонниками, что снова начала заниматься танцами.
На своей странице в Instagram Кучеренко опубликовала фрагмент танца, где позировала в длинном черном платье, украшенном воланами.
"Возвращаюсь к фламенко", – написала модель.
Отметим, в конце 2024 года Александра делилась с поклонниками, что увлеклась занятиями теннисом, а потом она начала заниматься плаванием.
Также напомним, что в последнее время появились слухи о том, что Кучеренко развелась со своим мужем – украинским ведущим Дмитрием Комаровым. А все из-за того, что пара уже долгое время не появляется вместе на публике, а также Александра уже несколько раз показывалась без обручального кольца.
Полное видео смотрите здесь.
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Отметим, как сообщал Главред, Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.
Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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