Жена Дмитрия Комарова показала свое новое увлечение на фоне слухов о разводе

Александра Кучеренко нашла время для своего хобби.

https://glavred.info/starnews/zhena-dmitriya-komarova-pokazala-svoe-novoe-uvlechenie-na-fone-sluhov-o-razvode-10640381.html Ссылка скопирована

Александра Кучеренко - чем увлекается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко начала заниматься фламенко

Модель часто меняет свои увлечения

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко поделилась с поклонниками, что снова начала заниматься танцами.

На своей странице в Instagram Кучеренко опубликовала фрагмент танца, где позировала в длинном черном платье, украшенном воланами.

видео дня

"Возвращаюсь к фламенко", – написала модель.

Отметим, в конце 2024 года Александра делилась с поклонниками, что увлеклась занятиями теннисом, а потом она начала заниматься плаванием.

Также напомним, что в последнее время появились слухи о том, что Кучеренко развелась со своим мужем – украинским ведущим Дмитрием Комаровым. А все из-за того, что пара уже долгое время не появляется вместе на публике, а также Александра уже несколько раз показывалась без обручального кольца.

Александра Кучеренко рассказала о своем хобби / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Полное видео смотрите здесь.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.

Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред