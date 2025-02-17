Почему кашляет кот: как помочь питомцу

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Почему кашляет кот / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Причины кашля у кошек

Что надо делать, если кот кашляет

Иногда владельцы домашних животных замечают, что их питомец начинает кашлять. Это может быть как временная реакция организма, так и симптом серьезного заболевания.

Главред узнавал, почему кошка кашляет, как будто подавилась, и что надо делать.

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Основные причины кашля у кошек

Попадание инородного предмета

Если кот внезапно начинает кашлять, вытягивает шею и делает рвотные движения, это может означать, что он подавился. В этом случае он может также сглатывать, тереть морду лапами и трясти головой. Важно внимательно следить за его состоянием и, при необходимости, помочь ему избавиться от инородного предмета.

Аллергическая реакция

Иногда кашель вызван аллергией на пыль, пыльцу, бытовую химию или другие раздражители. В этом случае у кошки могут наблюдаться хрипы, частое облизывание и затрудненное дыхание.

Инфекционные заболевания

Бактерии, вирусы или грибки могут вызывать воспаление дыхательных путей, что приводит к кашлю. При этом у кошки могут появляться выделения из носа и глаз, а также общее снижение активности.

Бронхиальная астма

Одним из признаков астмы у кошек является регулярный, приступообразный кашель, сопровождающийся хрипами. В таком случае важно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения.

Сердечные заболевания

Если у питомца развилась сердечная недостаточность, жидкость может скапливаться в легких, что вызывает кашель и хрипы. Это серьезное состояние, требующее медицинского вмешательства.

Когда следует беспокоиться о кашле у кошки?

Если кашель повторяется регулярно, сопровождается хрипами, одышкой, потерей аппетита или апатией, важно срочно обратиться к ветеринару. Также следует насторожиться, если кот вытягивает шею и кашляет – это может быть признаком затрудненного дыхания.

Что надо делать, если кот кашляет?

Наблюдайте за питомцем и запишите все симптомы: частота, характер кашля, дополнительные признаки (насморк, выделения из глаз, вялость).

Если кашель острый и внезапный, проверьте, не подавился ли кот.

Создайте комфортные условия в доме, минимизируйте стресс и контакт с аллергенами.

Обратитесь к ветеринару для точной диагностики и лечения.

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