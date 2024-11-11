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Наталья Могилевская "наехала" на Игоря Кондратюка из-за Тины Кароль

Анна Подгорная
11 ноября 2024, 18:51
1770
По словам Могилевской, продюсер вовремя не рассмотрел в юной певице звезду.
Игорь Кондратюк, Наталья Могилевская
Наталья Могилевская рассказала про конфликт с Игорем Кондратюком из-за участия Тины Кароль в проекте Шанс / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Краткое изложение:

  • Могилевская во время работы над шоу "Шанс" не всегда была согласна с Кондратюком в плане отбора
  • Она делала замечания продюсеру из-за Тины Кароль, которой продюсер отказывал трижды

Популярный в двухтысячных музыкальный проект "Шанс" послужил трамплином для развития карьеры многих ныне популярных украинских исполнителей. Впрочем, как считает Наталья Могилевская, одна из тренеров проекта, далеко не все молодые и талантливые сумели на шоу получить свой шанс.

Так в комментарии для "Ліберті Арт" певица отметила, что из-за того, что Игорь Кондратюк, продюсер и соавтор "Шанса", по-своему определял, кто будет участвовать, некоторые артисты туда так и не пробились.

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К примеру, современную украинскую сцену сложно представить без Тины Кароль - мощной вокалистки с большим опытом и неисчислимым количеством наград. Однако в начале карьеры Кондратюк ей трижды отказал в участии в "Шансе", из-за чего Наталья Могилевская делала ему замечания.

"Тина Кароль очень хотела к нам попасть. Трижды ее не взял Кондратюк. Я говорила: "Кондратюк, где были твои глаза, ну?" Девочка два года к нам пыталась попасть", - вспоминает певица.

Наталья Могилевская инфографика
Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

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Ранее Главред рассказывал, что известная украинская певица Swoiia (ранее - Ассоль) рассталась с мужем. Эту новость артистка сообщила после того, как Melovin сделал ей "предложение".

Также украинский ведущий Слава Демин рассказал о домогательствах после корпоратива. Организатор мероприятия рассчитывал получить от шоумена больше, чем было указано в сценарии мероприятия.

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Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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