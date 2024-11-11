Наталья Могилевская "наехала" на Игоря Кондратюка из-за Тины Кароль

Краткое изложение:
- Могилевская во время работы над шоу "Шанс" не всегда была согласна с Кондратюком в плане отбора
- Она делала замечания продюсеру из-за Тины Кароль, которой продюсер отказывал трижды
Популярный в двухтысячных музыкальный проект "Шанс" послужил трамплином для развития карьеры многих ныне популярных украинских исполнителей. Впрочем, как считает Наталья Могилевская, одна из тренеров проекта, далеко не все молодые и талантливые сумели на шоу получить свой шанс.
Так в комментарии для "Ліберті Арт" певица отметила, что из-за того, что Игорь Кондратюк, продюсер и соавтор "Шанса", по-своему определял, кто будет участвовать, некоторые артисты туда так и не пробились.
К примеру, современную украинскую сцену сложно представить без Тины Кароль - мощной вокалистки с большим опытом и неисчислимым количеством наград. Однако в начале карьеры Кондратюк ей трижды отказал в участии в "Шансе", из-за чего Наталья Могилевская делала ему замечания.
"Тина Кароль очень хотела к нам попасть. Трижды ее не взял Кондратюк. Я говорила: "Кондратюк, где были твои глаза, ну?" Девочка два года к нам пыталась попасть", - вспоминает певица.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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