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Спрятали БТР в сено, но ВСУ нашли: силы обороны Украины нанесли четкий удар по технике оккупантов РФ

31 марта 2022, 11:57

Артиллерия сил обороны Украины найдет даже иголку в стоге сена.

Вражеский БТР был спрятан в стоге сена / Скриншот видео Сухопутных войск Украины

В ходе войны России против Украины российские оккупанты на одном из участков спрятали боевую машину пехоты в стоге сена. Однако украинские силы обороны нанесли по ней филигранный удар и уничтожили.

В опубликованном Сухопутными силами видеоролике показано, как оккупанты прячутся за частными домами, в том числе, и в заготовленном украинцами сене.

Впрочем, артиллеристы ВСУ быстро вычислили вражеский маневр и четким ударом сокрушили БТР захватчиков, который находился в стоге сена.

"Украинская артиллерия найдет даже иглу в стоге сена", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, силы обороны Украины продолжают сокрушать врага на своей земле. В среду, 30 марта, украинские войска в Харьковской области разнесли колонну врага, которая пыталась скрыться в направлении российской границы. По итогам боя у оккупантов отобрали хваленую ими огнеметную систему Солнцепек.

Кроме того, как сообщил журналист Юрий Бутусов, военнослужащие 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольцы разнесли под Харьковом 2 батальонных тактических группы мотострелковой 138-й бригады и сводную батальонно тактическую группу 59-го танкового полка вооруженных сил России. В плен сдались более 60 оккупантов. Их штабы и вся документация под контролем украинских военных.

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ВСУ российские войска война России и Украины
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