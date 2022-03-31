Спрятали БТР в сено, но ВСУ нашли: силы обороны Украины нанесли четкий удар по технике оккупантов РФ

Артиллерия сил обороны Украины найдет даже иголку в стоге сена.
В ходе войны России против Украины российские оккупанты на одном из участков спрятали боевую машину пехоты в стоге сена. Однако украинские силы обороны нанесли по ней филигранный удар и уничтожили.
В опубликованном Сухопутными силами видеоролике показано, как оккупанты прячутся за частными домами, в том числе, и в заготовленном украинцами сене.
Впрочем, артиллеристы ВСУ быстро вычислили вражеский маневр и четким ударом сокрушили БТР захватчиков, который находился в стоге сена.
"Украинская артиллерия найдет даже иглу в стоге сена", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, силы обороны Украины продолжают сокрушать врага на своей земле. В среду, 30 марта, украинские войска в Харьковской области разнесли колонну врага, которая пыталась скрыться в направлении российской границы. По итогам боя у оккупантов отобрали хваленую ими огнеметную систему Солнцепек.
Кроме того, как сообщил журналист Юрий Бутусов, военнослужащие 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольцы разнесли под Харьковом 2 батальонных тактических группы мотострелковой 138-й бригады и сводную батальонно тактическую группу 59-го танкового полка вооруженных сил России. В плен сдались более 60 оккупантов. Их штабы и вся документация под контролем украинских военных.