ВСУ разбили врага под Харьковом: разгромили три БТГ, взяли в плен 60 орков

/ Макс Левин

В течение 30 марта ВС РФ продолжали хаотически обстреливать районы Харькова, в частности Шевченковский район, Северную Салтовку и Пятихатки, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Враг... выпускает снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни", - сообщил он в Telegram-канале.

Говоря о ситуации в области, он отметил, что по некоторым направлениям Вооруженные силы Украины теснят противника, а Изюм остается самой критической точкой.

"ВСУ постепенно выгоняют врага, в том числе по Дергачевскому, Роганскому направлениям. Сегодня утром около 11 часов в Харьковском районе наши силы воздушной обороны сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась. Самой критической точкой остается Изюм, там продолжаются бои. Как только у нас будет возможность эвакуировать людей или доставить гуманитарную помощь – мы обязательно это сделаем", - написал Синегубов.

В свою очередь военкор Юрий Бутусов сообщил о том, что воины 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и добровольческие отряды под Харьковом разгромили две батальонных тактических группы 138-й мотострелковой бригады и сводную батальонную тактическую группу 59-го танкового полка ВС РФ. Захвачены их штабы и вся документация.

По его словам, более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

Как отметил журналист, в распоряжении украинских защитников оказались штабы указанных частей, вся штабная документация, карты, списки личного состава, машины управления, полные комплексы связи, ключи, а также начальник артиллерии и начальник связи 59-го полка.

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