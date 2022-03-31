Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах Кремля

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупанты лишь частично выводят подразделения из-под Киева, но занимают оборону под Бучей и Гостомелем.

По его словам, в Кремле решили сконцентрироваться на захвате Донбасса, чтобы организовать для президента РФ Владимира Путина хоть какую-то "победу" к 9 мая.

"Частично они выводят группировку, в основном это группировка, которая пыталась взять Киев со стороны Броваров. Они отходят. Но часть заслонов остается и на том направлении. Удерживают отдельные районы, рубежи, населенные пункты", - рассказал Арестович в эфире проекта FREEДОМ.

Что происходит в Буче и Гостомеле

К северо-западу от столицы, в районе Бучи и Гостомеля, фиксируются признаки того, что войска РФ занимают оборону, ни сдаваться, ни отходить оккупанты, похоже, не собираются.

По словам Арестовича, там будут идти бои.

Что происходит в Мариуполе

"ВСУ предпринимают определенные действия по облегчению ситуации в Мариуполе, но говорить об этом пока не следует по понятным причинам", - сказал советник главы ОПУ.

Ожесточенные бои продолжаются по Изюмом, их Арестович сравнил с боями на Курской дуге во времена Второй Мировой войны.

Арестович отметил, что ВСУ не дают передышки врагу.

Переговоры с РФ

Демилитаризации и денацификации в переговорном процессе больше нет. Наметился конструктив. Переговорная группа проводит подготовку рамочного соглашения к встрече президентов Зеленского и Путина

По информации Арестовича, "путинская армия к 9 мая должна продемонстрировать Путину некий результат или победу. Результатом усиления позиции РФ может быть взятие Мариуполя или попытка окружения ВСУ в зоне ООС".

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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