Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах Кремля

По словам Арестовича, в Кремле решили сконцентрироваться на захвате Донбасса.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупанты лишь частично выводят подразделения из-под Киева, но занимают оборону под Бучей и Гостомелем.
По его словам, в Кремле решили сконцентрироваться на захвате Донбасса, чтобы организовать для президента РФ Владимира Путина хоть какую-то "победу" к 9 мая.
"Частично они выводят группировку, в основном это группировка, которая пыталась взять Киев со стороны Броваров. Они отходят. Но часть заслонов остается и на том направлении. Удерживают отдельные районы, рубежи, населенные пункты", - рассказал Арестович в эфире проекта FREEДОМ.
Что происходит в Буче и Гостомеле
К северо-западу от столицы, в районе Бучи и Гостомеля, фиксируются признаки того, что войска РФ занимают оборону, ни сдаваться, ни отходить оккупанты, похоже, не собираются.
По словам Арестовича, там будут идти бои.
Что происходит в Мариуполе
"ВСУ предпринимают определенные действия по облегчению ситуации в Мариуполе, но говорить об этом пока не следует по понятным причинам", - сказал советник главы ОПУ.
Ожесточенные бои продолжаются по Изюмом, их Арестович сравнил с боями на Курской дуге во времена Второй Мировой войны.
Арестович отметил, что ВСУ не дают передышки врагу.
Переговоры с РФ
Демилитаризации и денацификации в переговорном процессе больше нет. Наметился конструктив. Переговорная группа проводит подготовку рамочного соглашения к встрече президентов Зеленского и Путина
По информации Арестовича, "путинская армия к 9 мая должна продемонстрировать Путину некий результат или победу. Результатом усиления позиции РФ может быть взятие Мариуполя или попытка окружения ВСУ в зоне ООС".
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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