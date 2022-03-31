Встреча с Путиным и гарантии безопасности: Зеленский срочно созвонился с Эрдоганом

Эрдоган повторил свое предложение провести в Турции встречу Зеленского и Путина.
31 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает турецкое издание NTV, лидеры обсудили возможную встречу с Владимиром Путиным и гарантии безопасности.
Одной из тем беседы президентов Украины и Турции стала прошедшая 29 марта в Стамбуле встреча украинской и российской делегаций. Турецкий лидер отметил, что переговоры придали значимый импульс продолжающемуся процессу прекращения войны в Украине и установления мира.
Вместе с тем Эрдоган повторил свое предложение провести в Турции встречу Зеленского и Путина.
Зеленский в своем Twitter сообщил, что в ходе беседы отметил высокий уровень организации переговоров Украины и России.
По словам президента, он согласовал с Эрдоганом дальнейшие шаги по достижению мира в Украине. Также глава государства поблагодарил своего турецкого коллегу за готовность Анкары стать гарантом безопасности для Украины.
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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