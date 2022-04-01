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"Может быть очень сложно": Зеленский назвал новое направление главного удара РФ

1 апреля 2022, 01:06

Впереди будут битвы, еще предстоит очень сложный путь к победе, говорит президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что севернее Киева, на Черниговском направлении и в Сумской области продолжается изгнание российских оккупантов.

"Уверен, для каждого и каждой из вас очень приятно читать и смотреть новости о том, что наши украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. Это так. Наши Вооруженные силы, Национальная полиция, Национальная гвардия, разведка – они молодцы, абсолютная им благодарность. На севере Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов", - сказал президент в ходе видеообращения.

Оккупанты, добавил Зеленский, и сами "осознают, что больше не вытягивают ту интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта".

"Но должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных - это часть их тактики. Все это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют и что они делают. Знаем, что они убираются с тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других очень важных. На тех, где нам может быть очень сложно", - подчеркнул он.

По словам президента, очень важно для всех проявлять сдержанность. "Сдержанность в эмоциях. Сдержанность в переживаниях. Мы все одинаково хотим победы... Но впереди будут битвы. Еще предстоит очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось о том, что противник в Киевской области полностью утратил наступательный потенциал, однако на отдельных участках враг пытается закрепиться.

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Владимир Зеленский война России и Украины
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