В Кремле не готовы к встрече Путина и Зеленского, но заявили о согласовании ряда пунктов

Для организации встречи Зеленского и Путина нужно провести еще большую работу - Мединский / Фото Reuters

Делегации России и Украины пока не подготовили проект мирного договора, о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского пока говорить рано. Сторонам следует провести еще большую работу. Группы переговорщиков якобы согласовали нейтральный внеблоковый безъядерный статус украинского государства, отказ от размещения иностранных баз, наступательного вооружения, проведение военных учений с участием иностранных войск по утверждению стран гарантов и создание системы международных гарантий безопасности. Об этом руководитель российской делегации на переговорах, помощник главы РФ Владимир Мединский.

Как сообщает Интерфакс, он сказал о том, что Кремль пока не готов к переговорам Путина и Зеленского. Делегациям еще нужно проработать много вопросов. При этом он обвинил дипломатические и военные службы Украины в якобы "отставании в реализации" предварительных договоренностей.

читайте також"Аппетиты растут": Зеленский объяснил, чего хочет Путин"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах - к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - сказал Мединский.

Также он подчеркнул, что стороны, дескать, согласовали нейтральный безъядерный статус Украины, отказ государства от размещения иностранных военных баз, военного контингента, наступательных вооружений, разработки оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск по утверждению стран гарантов, а также создание системы международных гарантий безопасности.

Переговоры Украины и России

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил войну Украине. Стороны начали диалог на уровне делегаций Киева и Москвы. Но Путин, как и до начала полномасштабной войны, отказывается от встречи с Зеленским. Президент Украины настаивает на прямых переговорах с Путиным.

Советник руководителя Офиса президента, представитель украинской делегации Михаил Подоляк сказал, что встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время. Пакет документов для организации саммита был передан российской стороне в ходе переговоров в Стамбуле. В Кремле, по словам Подоляка, также заявили о возможности подготовки диалога на высшем политическом уровне.

Глава делегации Киева на переговорах с Москвой Давид Арахамия 2 апреля заявил, что стороны провели достаточную работу для того, чтобы появилась возможность организовать встречу Зеленского и Путина. Как сказал переговорщик, теперь нужно провести работу над вопросами, которые обсуждались, и переходить к подготовке саммита лидеров двух государств. При этом Путин в разговоре с президентом Турции Эрдоганом якобы тоже подтвердил согласие Кремля на встречу.

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