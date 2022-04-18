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США оценили, сколько российских военных находятся на Юге и Востоке Украины

18 апреля 2022, 20:57

В Пентагоне отметили, что российские оккупанты "увеличили свои возможности внутри Украины".

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США оценили, сколько российских военных находятся на Юге и Востоке Украины/ Reuters

По оценкам Соединенных Штатов Америки, Россия с конца прошлой недели к тем военным, которые уже находились на Юге и Востоке Украины, добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГр).

Теперь всего в этих регионах есть 76 российских БТГр. Об этом пишет CNN со ссылкой на информацию, которую предоставил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

По словам представителя американского Минобороны, российские оккупанты "увеличили свои возможности внутри Украины".

На Востоке и Юге нашего государства сейчас сосредоточены все российские сухопутные силы. Однако американский чиновник отмечает, что в США не могут точно определить, как эти российские силы распределены.

Читайте такжеАрмия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – АрестовичРанее сообщалось, что Google открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ в максимальном разрешении. В сервисе Google Maps теперь можно увидеть в лучшем качестве разнообразные российские пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и прочее.

Военная помощь Украине от США

Напомним, в Украину из США прибыла первая партия военной помощи из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что позиция Вашингтона относительно предоставления Украине оружия и военной техники не изменится после угроз Кремля западным странам и требования прекратить поставки тяжелого вооружения и техники для ВСУ.

Напомним, по мнению экономиста Андрея Илларионова, есть два фактора, которые больше всего повлияли на развязывание Россией войны против Украины и проливают свет на возможную продолжительность боевых действий. При этом вину за то, что война вообще началась, эксперт видит не только в имперских амбициях Путина, но и в слабости нынешнего президента США Джо Байдена.

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