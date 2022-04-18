Оккупанты начали наступление на востоке Украины и перебрасывают новые резервы

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В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор РФ на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия, усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

"Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории. Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Так, для усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Крыма.

"Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года", - подчеркнули в ВСУ.

Кроме того, могут быть провокации и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах РФ, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам. В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

На Слобожанском направлении группировка врага продолжает частично блокировать Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм - Славянск и Изюм - Барвинково.

Отмечается, что группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов:

Лиман;

Кременная;

Попасная;

Рубежное.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Продолжаются бои за Мариуполь, враг ведет штурмовые действия в районе морского порта.

"Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет", - добавили в Геншабе.

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