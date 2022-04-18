РФ наращивает активность авиации и ракетные удары в Украине: в МОУ сообщили места ожесточенных боев

РФ наращивает активность авиации и ракетные удары в Украине – Минобороны/ УНИАН

Россия увеличила количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации в более чем 1,5 раза.

Оккупанты уже завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в понедельник, 18 апреля.

"Наряду с этим противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось более чем в 1,5 раза", – рассказал Мотузяник.

Российские войска готовятся наступать на Востоке Украины – они хотят получить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей в их админграницах. Еще одна цель захватчиков – проложить себе сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

Армия РФ уже практически перегруппировала свои силы, чтобы наступать в Восточной операционной зоне. Для того, чтобы усилить наступательную группировку, Россия перебрасывает дополнительные подразделения.

Также Мотузяник сообщил, что наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах. В Южно-бугском российские захватчики закрепляются на занимаемых позициях и пытаются установить полный контроль над населенным пунктом Александровка.

Ранее сообщалось, что украинские военные освободили ряд населенных пунктов в окрестностях изюма Харьковской области от российских оккупантов. Как сообщил Мотузяник, на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности – это места наибольшего скопления российских подразделений.

Напомним, бойцы подразделения специального назначения Азов в окруженном российскими оккупантами Мариуполе, несмотря на значительное численное преимущество врага, перешли в контрнаступление.

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