ВСУ ликвидировали замкомандира авиаполка, бомбившего мирные украинские города

Российского военного хоронили с почестями.
В Украине был ликвидирован заместитель командира авиационного полка, подполковником Олег Червов. Его похоронили 16 марта в российском Воронеже.
Авиация российских оккупантов регулярно бомбит украинские города, нанося удары преимущественно по жилым домам и гражданским объектам. О смерти россиийского подполковника сообщается на местном сайте.
В сообщении говорится, что Червов принимал участие в "спецоперации на территории Украины". О гибели замкомандира до похорон официально не сообщала ни жителям города, ни прессе.
Читайте такжеПутин не понимал, с чем он столкнется, начав войну против Украины - ДжонсонНапомним, рано утром в среду, 16 марта, в Киеве прозвучали несколько мощных взрывов. По словам жителей города, их было как минимум четыре. Взрывы было слышно в нескольких районах города.
Также сообщалось, что войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.
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