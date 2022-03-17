ВСУ ликвидировали замкомандира авиаполка, бомбившего мирные украинские города

ВСУ ликвидировали замкомандира авиаполка / kommersant.ru

В Украине был ликвидирован заместитель командира авиационного полка, подполковником Олег Червов. Его похоронили 16 марта в российском Воронеже.

Авиация российских оккупантов регулярно бомбит украинские города, нанося удары преимущественно по жилым домам и гражданским объектам. О смерти россиийского подполковника сообщается на местном сайте.

В сообщении говорится, что Червов принимал участие в "спецоперации на территории Украины". О гибели замкомандира до похорон официально не сообщала ни жителям города, ни прессе.

Читайте такжеПутин не понимал, с чем он столкнется, начав войну против Украины - ДжонсонНапомним, рано утром в среду, 16 марта, в Киеве прозвучали несколько мощных взрывов. По словам жителей города, их было как минимум четыре. Взрывы было слышно в нескольких районах города.

Также сообщалось, что войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

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