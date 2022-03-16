Мощные взрывы в Киеве: рано утром 16 марта оккупанты снова обстреляли столицу

В Киеве утром 16 марта прозвучала серия взрывов / Фото Reuters

Рано утром в среду, 16 марта, в Киеве прозвучали несколько мощных взрывов. По словам жителей города, их было как минимум четыре. Взрывы было слышно в нескольких районах города.

Взрывы в Киеве на правом берегу прогремели после того, как было объявлено об отбое воздушной тревоги. Об отбое объявили в 5:41, но уже примерно в 6:12 прозвучали взрывы. После этого в столице опять зазвучала сирена.

Где конкретно звучали взрывы и есть ли какие-либо повреждения - пока что не сообщается.

Взрывы в Киеве 15 марта

Около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы, их было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.

Позже в Киевской госадминистрации уточнили, что в результате обстрелов столицы повреждены три многоэтажки в двух районах Киева, дом в частном секторе и станция метро Лукьяновская.

В ГосЧС уточнили, что в Киеве произошел ракетный обстрел. Боеприпасы попали в жилые многоквартирные дома в Святошинском районе столицы. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены.

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