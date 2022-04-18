Врага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под Изюмом

Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены.
Украинские военные освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области от российских оккупантов.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в ходе брифинга в понедельник, 18 апреля.
"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными было освобождено", - сказал Мотузяник на брифинге в медиа центре Украина в Киеве.
Он подчеркнул, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности - это места самого большого скопления российских подразделений.
"Именно оттуда в том числе они будут пытаться развить наступление на Восток", - пояснил спикер.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. ВСУ удалось освободить село Гусаровка.
93-я ОМБр Холодный Яр показала последствия боев с оккупантами.
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